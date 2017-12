Pleno.- Cortes C-LM piden a Rajoy la suspensión definitiva de la construcción del silo en Villar de Cañas

30/11/2017 - 16:21

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado --con los votos en contra del PP-- una resolución parlamentaria presentada de manera conjunta por la cual instan al Gobierno estatal a suspender definitivamente el proyecto de instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas.

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Además de pedir al Gobierno de España que suspenda las acciones legales de la Abogacía del Estado contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, lo cual "pretende suspender la protección de los valores naturales vulnerables", han reclamado la suspensión definitiva del ATC y Centro Tecnológico Asociado en Villar de Cañas por no considerarlo necesario.

En la resolución socialistas y 'morados' han alegado riesgos ambientales para especies, para hábitats protegidos y para las personas por no existir consenso social, ni institucional ni territorial. También piden al Gobierno regional seguir defendiendo ante las diferentes instancias administrativas y judiciales la ZEPA de El Hito.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha querido defender en su turno de palabra que la delimitación de las zonas ZEPA fue consensuada con el sector, al tiempo que ha puesto de relieve "la realidad" de 10 expedientes técnicos que piden "proteger la laguna de El Hito".

En este punto ha recalcado que los "suelos de yeso" del entorno de Villar de Cañas "no son idóneos para la instalación del ATC", tras lo que ha reconocido que "por supuesto que también es una cuestión política", ya que ante un proyecto como éste "hay que tomar posición", algo que es "muy importante en política".

Martínez Arroyo ha dicho además que la intención del PP era "hacer un basurero nuclear antes de la Declaración de Impacto Ambiental". "Imagínense que luego la declaración es negativa", ha dicho a la bancada 'popular'.

"Es difícil de entender su discurso de que el cementerio nuclear es bueno para los agricultores", ha dicho Martínez Arroyo.

LOS EFECTOS NEFASTOS DEL ATC

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, encargado de abrir este punto del pleno, ha alertado de los efectos "nefastos" que la instalación de un cementerio nuclear tendría para la región, al tiempo que ha recordado que numerosos estudios, como los de los ingenieros del Consejo de Seguridad Nuclear o el Colegio de Geólogos, alertan de que Villar de Cañas no presenta un terreno idóneo desde el punto de vista de la seguridad.

Luego de insistir en que no hay consenso en la construcción de esta infraestructura, ha defendido que llega tarde, pues las centrales han construido almacenes en sus recintos, y sería enormemente costoso. "Unos 3.000 millones de euros sin tener en cuenta posibles sobrecostes", ha denunciado el parlamentario de Guadalajara, que ha asegurado que las empresas constructoras del silo están relacionadas "con el marido de Cospedal y aparecen en los papeles de Bárcenas".

Es por ello, y tras aludir a los numerosos estudios de científicos independientes que avalan la necesidad de ampliar el perímetros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de el Hito, para protegerlo ante amenaza externa, ha mostrado la oposición "rotunda" de su formación a la instalación del silo. "No vamos a permitir conviertan a Castilla-La Mancha en basurero nuclear. Quien lo pretenda nos tendrá enfrente", ha advertido.

LOS VECINOS NO HAN VISTO NADA

De su lado, la parlamentaria del Grupo Socialista Carmen Torralba ha recordado que el alcalde de Villar de Cañas "daba palmas con las orejas" cuando le prometieron seis millones de euros al año durante 60 años para su municipio por albergar el cementerio nuclear.

"Pero de esos seis se quedaron en 2,4 millones. Ya se han invertido 70 millones sin contar con todos los informes preceptivos y después de seis años solo hay muchas promesas millonarias, pero de la inversión los vecinos no han visto nada. Todo ha sido un fiasco. Después de tanto tiempo solo siguen estando las avutardas y las grullas", ha concluido.

NO HAY CRITERIOS TÉCNICOS

Mientras, desde el Grupo Popular la conquense María Roldán, ha asegurado que en la intención "ilegal" de ampliar la protección para la Laguna de El Hito solo hay una "excusa" para paralizar la construcción del ATC. "Esto al PP le huele muy mal. Es una chapuza del Gobierno de Castilla-La Mancha que deja en entredicho sus medidas medioambientales".

Y es que ha insistido en que la ampliación de la protección -- de 1.000 a 25.000 hectáreas -- se ha hecho sin criterios técnicos y medioambientales, porque no hay protección para los "que dicen habitan allí, porque es un hábitat hostil". "Allí no hay agua y sin agua no hay grullas ni aves acuáticas", ha indicado.

"Pero cuando se hacen chapuzas llegan los tribunales y le da un tirón de orejas, como la ha dado el Tribunal Supremo, que ha suspendido la ampliación. Ayer, por segunda vez, les ha vuelto a quitar la razón", ha dicho Roldán al hecho de que el Supremo no haya admitido a trámite el recurso de casación del Gobierno regional,.

Por último, y tras criticar que los planes alternativos que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció "a bombo y platillo" para Villar de Cañas "ni han aparecido ni van a aparecer", les ha espetado que en El Hito "ni grullas, ni grillos" pues "la única actuación de la Junta es un caprichoso para dar respuesta a una obsesión de Podemos", ha concluido.