La biografía definitiva del grupo los Kinks se presenta este sábado en Valladolid de la mano de Manu Recio

30/11/2017 - 16:25

El periodista e investigador musical salmantino Manuel Recio presentará este sábado, 2 de didiembre, en la Librería Oletvm de Valladolid la obra 'Atardecer en Waterloo' (Sílex Ediciones), la biografía definitiva del grupo los Kinks, de la que es coautor junto al matemático catalán Iñaki García.

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El acto será presentado por Iván Iglesias, profesor de Historia y Musicología de la Universidad de Valladolid a partir de las 12 horas en la librería y tras la presentación habrá una actuación especial a cargo de Javi Vielba, cantante de Arizona Baby, junto con el músico Roberto Terne.

ante la presentación se hará un "peculiar y original" recorrido histórico-musical por la trayectoria de la banda de los hermanos Davies, uno de los emblemas del pop-rock de los 60, intercalando anécdotas y música en directo.

La obra 'Atardecer en Waterloo' está teniendo una espectacular acogida entre expertos, prensa especializada, fans y músicos y el pasado mes de septiembre salió la segunda edición y se ha lanzado en el mercado americano, con especial atención a países como México, Argentina y Chile, que cuentan con una comunidad potente de seguidores del grupo.

El propio Dave Davies, fundador de los Kinks, ha escrito una presentación, ha recomendado su lectura y se ha fotografiado con el libro, mientras que el Gran Wyoming se ha encargado del prólogo y Luis Lapuente (Sonideros de Radio 3 y Metrópoli de El Mundo) aporta al final una discografía comentada.

Escrita por el periodista Manuel Recio y el experto en kinkología Iñaki García, 'Atardecer en Waterloo' es la historia más exhaustiva y rigurosa que jamás se ha editado en España (y en castellano) sobre el grupo musical inglés.Tras una minuciosa revisión bibliográfica, más de 2 años de trabajo y a través de entrevistas directas a diferentes miembros de la banda y protagonistas relacionados como managers, fotógrafos o periodistas, 'Atardecer en Waterloo' se sumerge "en la apasionante, contradictoria y accidentada biografía del grupo".

A lo largo de sus 20 capítulos y 784 páginas, se traza un recorrido por la trayectoria de los Kinks, desde sus inicios a principios de los 60 en el barrio londinense de Muswell Hill, hasta su disolución en 1997. También se presta atención a los años posteriores donde Ray y Dave Davies han seguido en activo en solitario.

La obra explica, en un estilo literario y emocional, el origen de canciones tan emblemáticas como 'You really got me', 'Sunny afternoon', 'Waterloo sunset' o 'Lola', entre otras muchas, así como la génesis de todos los discos de la banda.

También dedica un apartado especial de casi 100 páginas a profundizar en la relación de los Kinks con España con testimonios inéditos de promotores, músicos, fans y periodistas que vivieron esas citas y desenmascaran por ejemplo la controvertida visita del grupo al Madrid franquista de 1966, recuerdan la exitosa gira que hicieron en 1986 por varias ciudades españolas o la última actuación en 1993 en Coruña con motivo del Concierto de los Mil Años.