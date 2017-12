CCOO de Euskadi acusa a ELA y LAB de "mentir y querer manipular" a las trabajadoras de las colectividades

30/11/2017 - 16:20

La central sindical sostiene que muchos trabajadores vascos se benefician de la existencia de convenios estatales

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García, ha acusado a ELA y LAB de "mentir y pretender manipular" a las trabajadoras de las colectividades, durante su comparecencia para exponer la sentencia de la Audiencia Nacional en el conflicto de hostelería que, a juicio de Comisiones Obreras de Euskadi, da "estabilidad" al sector y "confirma" que, como ha sostenido CCOO, "ni las trabajadoras van a ver reducidos sus salarios en un 50%, ni incrementadas sus horas en el cómputo anual".

"No se han producido rebajas salariales, porque la aplicación del convenio lo que hace es mantener las condiciones salariales de las tablas de hostelería y, en muchos casos, las mejoran", ha resaltado García.

Por eso, ha subrayado que los "hechos contundentes" demuestran que ELA y LAB "mienten vilmente" e "intentan manipular" a las trabajadoras del sector. "Lo preocupante es que para justificar su nula voluntad de buscar acuerdos en Euskadi, ELA y LAB hagan una interpretación torticera del Convenio de Colectividades, coincidiendo con algunas empresas del sector que no quieren aplicar el convenio para ahorrarse costes salariales", ha añadido.

"Nos preocupa que estos sindicatos coincidan con las empresas que están aplicando una política laboral que va en contra de los intereses de las trabajadoras, porque es algo que no cabe en la actividad sindical que debemos desarrollar", ha dicho.

Esa interpretación "torticera" que han hecho también algunas empresas del convenio, ha continuado, ha quedado "totalmente desmontada" con la sentencia que el sindicato ha "ganado" en la Audiencia Nacional. "Por tanto, queremos dejar constancia de que no hay ninguna situación a las que se han referido ELA y LAB en relación a las trabajadoras de colectividades. Mienten y manipulan", ha insistido.

La secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi ha apuntado que el "verdadero problema" en el País Vasco es la "nula voluntad" de ELA y LAB por desbloquear la negociación colectiva de carácter sectorial territorial, "para la cual tenemos capacidad".

"Como ya hemos dicho en varias ocasiones, firmamos un acuerdo intersectorial que garantizaba la aplicación de los convenios negociados en Euskadi y este acuerdo no tiene validez si esos acuerdos no se negocian y se firman en el País Vasco", ha mantenido.

CCOO de Euskadi ha sostenido que, gracias a la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, "muchos trabajadores en Euskadi tienen actualizadas y mejoradas sus condiciones de trabajo". "Numerosos convenios territoriales han decaído y mantienen condiciones salariales y de todo tipo desde el año 2010, en el mejor de los casos", ha sostenido.

"Por tanto, insistimos en que el problema tiene solución: la negociación colectiva en Euskadi cuenta con recorrido, y la que ha dependido de CCOO junto a UGT ha tenido salida, con mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Donde no la ha tenido es donde otros tienen mayorías, y serán ellos los que tengan que dar explicaciones", ha agregado en referencia a ELA y LAB.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOOde Euskadi, Rakel Díaz, ha lamentado el "bucle jurídico" al que, "gracias a unos y otros" está sometido el sector, "que ha afectado a la realidad de las condiciones laborales de las trabajadoras en Euskadi".

Asimismo, la componente de la comisión ejecutiva de la Federación de Servicios de CCOO de Euskadi Sonia Lozano ha valorado que la sentencia de la Audiencia Nacional "confirma lo que veníamos planteando, que existe una mejora de condiciones salariales fundamentalmente para las trabajadoras del sector". "Había algunas empresas que no estaban aplicando esas mejoras y por eso interpusimos esa demanda ante la Audiencia Nacional", ha comentado.

Según Loli García, "en Euskadi no hay un problema de convenios estatales, sino que en estos momentos tenemos la ventaja de que existan, porque de no ser así un número importante de trabajadores no tendrían condiciones laborales básicas".

En este sentido, ha dicho que los convenios que CCOO firma, tanto en Euskadi como en el Estado, "mejoran las condiciones de trabajo, salariales y de jornada" de los trabajadores. "Siempre", ha remarcado.