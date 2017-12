El pleno de la Diputación da cuenta del estado de las auditorías por el informe de la Cámara de Cuentas

30/11/2017 - 16:25

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha dado cuenta de un informe sobre el estado de ejecución del plan de auditorías y control financiero y las revisiones de determinados expedientes, en el marco de las medidas destinadas a solventar las diversas incidencias de funcionamiento censuradas por la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto al ejercicio 2012 de la institución provincial.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El mencionado informe de la Cámara de Cuentas, recogido por Europa Press, censuraba el uso de "transferencias genéricas" para financiar gastos de explotación y conceptos específicos de las entidades íntegramente dependientes de la Diputación, mientras "en determinados expedientes (relativos a encargos) se ponen de manifiesto debilidades, pues tratan convalidaciones de gastos por actuaciones no incluidas en el mandato inicial, por el surgimiento de necesidades posteriores y por actividades realizadas con anterioridad a la formalización de la correspondiente encomienda", toda vez que los mandatos o encargos analizados en el informe "no están retribuidos por ningún sistema de tarifas ni por otro procedimiento".

El informe exponía además que en 17 expedientes de subvenciones excepcionales analizadas, destacaba "la falta de acreditación de las razones que dificultaron su convocatoria pública". El informe censuraba además el premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución, considerando que conculcaban "la normativa vigente".

Como consecuencia de dicho informe, la institución provincial determinó crear una comisión técnica para la "corrección y subsanación" de los aspectos señalados por este documento, iniciando la suspensión directa de las retribuciones laborales censuradas, a tenor del pronunciamiento al respecto de la Intervención y la Secretaría General de la propia Diputación.

EL CONFLICTO DE LOS PREMIOS

Este último extremo motivó un intenso conflicto laboral, con fuertes protestas por parte de la plantilla y, finalmente, la Diputación acordó anular su decisión de suspender estos premios y retribuciones, para buscar una solución alternativa. La situación, finalmente, fue saldada con la creación de un nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño de los empleados de la Corporación provincial, en relevo de los premios a la constancia y a la jubilación ordinaria, principalmente.

Todo ello, en el marco de un "plan de actuaciones" para corregir los aspectos censurados por la Cámara de Cuentas, toda vez que ya este jueves, el pleno de la Diputación ha dado cuenta de un informe sobre el estado de ejecución del "plan de auditorías y control financiero" de 2016, así como el estado de la revisión de los expedientes señalados por la Cámara de Cuentas.

Tras dar el pleno cuenta de dicho informe, así como de otros de la misma materia, los diputados de Participa y del PP Julián Moreno y Alberto Sanromán han pedido intervenir para solicitar más "información" sobre el asunto.

No obstante, la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello, que presidía la sesión en ese momento, ha expuesto que al tratarse de una dación de cuentas y no de un punto sometido a votación, "no ha lugar a debate". Al respecto, ha recordado a los diputados los "mecanismos" a su servicio para obtener la información relativa a estos informes.