Isabel Aguilera, nueva secretaria general del PSOE de Ronda

30/11/2017 - 17:32

Isabel Aguilera ha sido elegida como nueva secretaria general del PSOE en el municipio malagueño Ronda. La exalcaldesa rondeña derrotó por un voto a la candidatura de la actual regidora, Teresa Valdenebro, en las elecciones internas que han tenido lugar en la agrupación rondeña.

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El "ajustado" resultado hizo que se tuviese que realizar un recuento a petición de algunos militantes que apoyaban a Valdenebro, aunque el resultado no me movió y Aguilera fue proclamada como máxima responsable orgánica de los socialistas rondeños.

No obstante, la propia Valdenebro anunció que varios compañeros van a impugnar las elecciones, alegando para ello la presencia en la sede de personas que no eran militantes, a lo que se podría añadir la confusión que ocasionó que tanto las papeletas para elegir el comité local y el representante en el comité provincial fuesen del mismo color, por lo que algunas paletas se cambiaron de urna, aunque la mesa decidió darlas por válidas todas, a lo que no se opuso ninguna de las dos candidaturas antes de empezar el recuento.

En cuanto a los objetivos de la nueva secretaria general, marcó la recuperación de la vida interna del PSOE rondeño como una de sus intenciones, además de devolver a la formación a los diferentes estamentos de la sociedad rondeña en los que considera que ya no está presente.

Además, mostró su respaldo a la actual alcaldesa, aunque también apuntó que intentarán que se corrían ciertas cosas que consideran que no se están haciendo de forma adecuada.