El Ayuntamiento de Vigo decide que la Xunta ejecute la obra del trasvase de agua al ser una "competencia autonómica"

30/11/2017 - 17:37

Enlaces relacionados El partido gubernamental de Namibia elige como líder de la formación al presidente del país (27/11)

El gobierno local de Vigo ha optado por que la Xunta ejecute la obra del bombeo desde el río Verdugo a la presa de Eiras por tratarse de una "competencia autonómica", pues, ha sostenido, es "quien tiene que tomar las decisiones de emergencia y proporcionar la autorización", si bien ha refrendado que el ayuntamiento financiará "lo que haga falta".

VIGO, 30 (EUROPA PRESS)

"Subvencionaremos lo que haga falta, vamos a suplir la ausencia de la Xunta porque es un tema de absoluta importancia; tendría que pagar el 100%, pero no lo vamos a discutir", ha insistido el alcalde olívico, Abel Caballero, en declaraciones este jueves, tras recibir el miércoles la propuesta de borrador de convenio, al que ha presentado enmiendas técnicas de mejora de referencias legislativas.

A continuación, ha indicado que confía en que, tras la reunión técnica prevista para este viernes, se resuelva lo que se va a hacer y la Xunta se ponga "manos a la obra". De la misma forma, ha reiterado su petición de bajar el caudal ecológico, ya que "se está poniendo a la ciudad al límite de lo imposible" y en todo caso "el río sobrevive con 150 litros por segundo un tiempo limitado".

Caballero, que ha responsabilizado "directamente" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la situación, se ha dirigido también a la ciudad para reiterar que "es imprescindible ahorrar mucha más" agua, "cuanta más mejor", porque no hay previsiones de que vaya a llover próximamente y Vigo está "en una situación límite".

Acto seguido, ha mantenido que, frente a la "ineptitud y negligencia" de la Administración autonómica, el Gobierno de Vigo trabaja "en todas las posibilidades", incluida la opción de transportar agua en buques desde la ciudad francesa de Burdeos, ya que hay sequía en toda España.

Según ha explicado, para ello están hablando con la empresa que hizo el transporte de agua en Barcelona y con la que lleva agua a Ceuta y Melilla; una propuesta que ha reconocido que "es compleja", no hay "ninguna garantía de que pueda hacerse" y tendría "un coste muy elevado" pero que con tres barcos permitiría "cubrir el consumo de Vigo".

LA IDEA DEL AGUA EN BARCOS

En relación con este tema, ha censurado que la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, después de las declaraciones de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dijese que la idea del agua en barcos "no es una invención de Vigo, que es de ella".

"Si no fuese el tema tan dramático sería para reírnos un mes entero", ha comentado el regidor, que ha manifestado que cuando Aqualia y él mismo propusieron la posibilidad de los barcos durante una reunión con representantes de la Xunta le miraron "como si estuviera hablando de Ovnis". "Mato es una mentirosa compulsiva o tiene mala información", ha sellado.

Por otro lado, en referencias a la reivindicación de la Marea de Vigo de que se exija a la concesionaria aplicar la tarificación por consumo real como medida para incentivar el ahorro entre los ciudadanos, Caballero ha mantenido que "solo el tiempo para hacer eso no llega ni para empezar".

"La Marea no entiende nada, son unos ignorantes, no saben de qué hablan", ha espetado, antes de añadir que en Vigo "no hay fugas --porque-- con las humanizaciones están prácticamente cubiertas y hay sistemas de presión de detección inmediata". "Solo piensan en hacer daño a esta ciudad; hablan sin saber", ha rematado.