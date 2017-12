El Pleno aprueba incoar expediente para conceder la Medalla de la Ciudad de Málaga a Chiquito de la Calzada

30/11/2017 - 17:41

También para el nombramiento como Hijo Predilecto

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una moción institucional para incoar el expediente para la concesión a título póstumo de la Medalla de la Ciudad a Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada, que falleció en la madrugada del 11 de noviembre a los 85 años, y su nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga.

Asimismo, ha salido adelante que el Ayuntamiento colabore en el impulso ciudadano que se ha creado para la colocación de una escultura de Chiquito de la Calzada e iniciar los trámites para la instalación de una placa en el número 23 de la calle Calzada de la Trinidad, casa en la que nació.

Por último, también se ha aprobado en la moción institucional promover desde el Ayuntamiento un concurso público para la colocación de un monumento a Chiquito de la Calzada en el Parque Gregorio Sánchez-Chiquito de la Calzada, en la Calle Omar de Málaga.

Gregorio Esteban Sánchez Fernández nació en el popular barrio malagueño de la Trinidad, en la calle Calzada de la Trinidad, que más tarde inspiró su nombre artístico 'Chiquito', por lo joven que empezó su carrera artística a los ocho años y de la Calzada por la calle donde había nacido.

Así, primero como cantaor y después como humorista, trabajó durante muchos años por diversas partes del mundo incluyendo una larga estancia en Japón.

No obstante, fue en la década de los 90 cuando fue recuperado para la televisión por el productor Tomás Summer, y cuando Chiquito fue reconocido mundialmente por "su personalísimo humor, las particularidades de su estilo y las famosas frases o coletillas utilizadas en sus chiste", que fueron consideradas fenómeno sociológico al ser utilizadas por otros, sobre todo por políticos que las usaban como instrumento satírico contra sus adversarios, se recuerda en la moción.

Además, precisan que su estilo ha influido en numerosos humoristas que han copiado o parodiado su lenguaje y sus formas. Pero han sido otros los que han utilizado su humor para ridiculizar, ya que el noble y sincero corazón de Chiquito no le permitía atacar ni reírse de otros, su humor era "la grandeza de lo sencillo" como lo denominó Antonio Romero cuando era concejal de la corporación que lo eligió como pregonero en la Feria de 1996.

Así, por todo ello, se propone, entre otras, la concesión de la Medalla de la Ciudad de Málaga para que su recuerdo "perdure en la ciudad que le vio nacer, vivir y morir y porque así lo proponen, también, colectivos y vecinos de Málaga".

OTRAS MOCIONES INSTITUCIONALES

Por otro lado, también se ha aprobado acordar la concesión de la Medalla de la Medalla de la Ciudad al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en reconocimiento a su importancia a la generación de empleo y riqueza y en transformación económica. Asimismo, se precisa que el reconocimiento es explícito a las empresas y 'start up' y a los trabajadores.

Además, ha sido aprobada una moción institucional para instar a la Junta a la construcción de los centros de salud prometidos en La Virreina y Gamarra para los que existen dos parcelas municipales; también a la puesta en funcionamiento del módulo de urgencias construidos junto al centro de Salud de Churriana; y a estudiar medidas para la solución de la problemática de espacio existente en el centro de Salud de El Palo.

Asimismo, otra moción se ha aprobado en relación con la atención prestada a los inmigrantes que llegan a las costas y otra para mostrar el apoyo y la solidaridad de toda la Corporación con los trabajadores de la hostelería de las unidades de la restauración del aeropuerto de Málaga, por la división de los puntos de ventas que va a suponer una "importante pérdida de empleo y aumento de la precariedad".

Al respecto, el Ayuntamiento de Málaga apoya y respalda sus legítimas reivindicaciones de mantener la actual plantilla, la estabilidad de sus puestos de trabajo, así como sus condiciones laborales y económicas, por lo que solicita a Aena, que reconsidere el nuevo criterio implantado para licitar los bares y restaurantes del aeropuerto.

4 DE DICIEMBRE

Por otro lado, se ha aprobado una moción institucional en relación con la conmemoración del 4 de diciembre y, en concreto, apoyar la movilización convocada para el día 3 de diciembre en Málaga y animar a todos los ciudadanos a participar en la misma con el objetivo de alcanzar las demandas y reivindicaciones señaladas en la exposición de motivos; así como que se haga llegar el presente acuerdo a la familia de Manuel José García Caparrós.

Precisamente, esta moción se ha aprobado pero ha venido precedida por "la controversia" en relación con las votaciones en la Comisión de Derechos Sociales sobre un punto de una moción de Málaga para la Gente relacionada con la conmemoración del 4 de diciembre, y, en concreto, sobre cambiar el nombre a la avenida Carlos Haya. Así a la hora de la votación de los dictámenes ese punto ha sido rechazado por 16 votos en contra y 15 a favor. Posteriormente, se ha aprobado la moción institucional con los acuerdos de la "moción originaria" del grupo de Málaga para la Gente.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha señalado que la propuesta era "clara y nítida" como "se puede ver en video y leer en acta". Además, ha advertido de que "votar en contra de esto, es votar en contra del cumplimiento de la ley de Memoria Histórica". "Hay que prestar atención aunque sean las 14.30 horas y quizá lo que no está a la altura es la atención prestada por alguno de los concejales", ha criticado.

Por su parte, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha admitido que "nos despistamos en la votación", algo que, a su juicio, "es obvio si se ve el video", asimismo, ha dicho que "los que conformamos parte de comisión, sabemos que suele ser habitual que cuando hay enmienda y autoenmienda se pare la votación, se diga, repita, pero no se hizo y surgió el despiste", ha detallado.

Asimismo, ha considerado que la autoenmieda que realizó la edil de Málaga para la Gente fue "sobre la marcha". "He tenido reuniones con ella durante un año y jamás en ninguna me ha manifestado la necesidad del cambio del nombre de una calle y mucho menos la de Carlos Haya", ha relatado.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha explicado que apoyan la moción, aunque ha admitido que el proceso para el nombre debería de haber sido más participativo, "pero hemos votado que sí y lo mantenemos".

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado que la formación naranja no estaba en esa votación y "vamos a votar que no", porque "no creamos que tenga que cambiar el nombre", ya que esta decisión se debería tomar en la comisión de Memoria Histórica. Al respecto, además, ha dicho que "el 95 por ciento de los malagueños la conocen como camino de Antequera y entendemos, de cambiarse el nombre, que a lo mejor más idóneo es ese nombre".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, también ha reconocido que "lo más idóneo" para el cambio de nombre es en la comisión de Memoria Histórica y "entendemos que hay que cambiarlo, pero el debate es dentro de esa comisión".

Por ultimo, el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha recordado en junta de portavoces se abordó este asunto" con "buena fe", admitiendo, también, el "despiste" del PP en las votaciones, por lo que "en ánimo de corregir ese despiste" se acordó hacerla institucional la moción originaria.