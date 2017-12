El grupo gallego Luar Na Lubre vuelve este viernes a Úbeda con su gira '30 aniversario'

30/11/2017 - 18:13

Luar Na Lubre actúa este viernes en Úbeda en el marco de su gira '30 aniversario'. El concierto, previsto a partir de las 20,30 horas en el Auditorio del Hospital de Santiago, supondrá el regreso del grupo gallego al municipio jiennense después de 18 años.

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

Creada en 1986 en La Coruña, se trata de una de las bandas de referencia de la música folk de nuestro país. Su música se fundamenta en el folklore de las tierras gallegas y está influenciada por regiones en las que predomina la tradición celta como Irlanda, Escocia o Bretaña.

De hecho, el grupo ha sido premiado en numerosas ocasiones con reconocimientos a tanto a nivel estatal como internacional, como nueve premios de la Música y dos Discos de Oro por 'Plenilunio' y 'Cabo do Mundo' al superar las 50.000 copias vendidas en cada uno de ellos.

El primero de esos discos ('Plenilunio') fue entregado por Mike Oldfield en su casa de Londres, allí fue donde el músico británico versionó 'O Son Do AR' retitulándolo 'The Song of the sun', e incluyendo como track número uno en su álbum 'Voyager' en el año 1996. Fue un momento trascendental para la historia de la banda, ya que le abrió la posibilidad de que su música fuera conocida por un público más amplio.

Precisamente con el artista británico Luar Na Lubre llegó en el año 1999 a los escenarios de Úbeda. La ciudad pudo disfrutar entonces del grupo gallego, que actuó como telonero de Mike Oldfield en el marco de su gira 'Then & Now'.