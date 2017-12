Arranca este viernes la temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta de US y el Conservatorio Manuel Castillo

30/11/2017 - 18:16

Este viernes 1 de diciembre comienza la VIII Temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC) Universidad de Sevilla y Conservatorio Superior de Música, con actuaciones previstas en diferentes escenarios de la capital.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Así, según un comunicado, el primer concierto de la VIII temporada se desarrolla bajo la dirección de Juan García Rodríguez, director titular de la OSC, y con la presencia destacada del clarinete solista Manuel Emilio Marí. La Orquesta Sinfónica Conjunta interpretará en este primer encuentro con el público no sólo conocidas obras del repertorio clásico, sino también creaciones de compositores locales, contribuyéndose con ello a realizar una breve exploración por algunos de los paisajes sonoros de la creación artística de nuestros días.

Se interpretarán obras del compositor alemán C.M. von Weber, uno de los más destacados representantes de la primera generación romántica, y del finés J. Sibelius, máximo exponente de la música de ese país y compositor a caballo entre el último Romanticismo y comienzos del Modernismo; a estas obras se añadirá la del sevillano Antonio Flores que lleva por título Sinfonía de cámara. Tendrá lugar en la en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y la entrada es libre por invitación.

EL RESTO DEL PROGRAMA

El concierto del 9 de marzo tiene lugar también en el Auditorio E.T.S. de Ingeniería con un programa que incluye obras de Kurt Weill y Kleine Dreigroschenmusik, con la 'Pequeña música de tres peniques'. Entrada libre mediante invitación.

El 28 de abril la orquesta actuará en el Teatro de la Maestranza en colaboración con el alumnado del máster de la Fundación Barenboim - Said, bajo la dirección de J. Axelrod. En formato camerístico la orquesta actuará en la Iglesia de la Anunciación de la Universidad de Sevilla el 15 de mayo, en un concierto enmarcado entre los actos de conmemoración del Año Murillo.

Y por último, y como resultado de la colaboración entre el Instituto Polaco de Cultura de Madrid, Cicus, CSM Manuel Castillo e ICAS, del 8 al 10 de junio, se llevará a escena en el Teatro Lope de Vega el proyecto de ópera 'La voz de los Excluidos', con música de G. Verdi y texto de 'El rey Lear' de Shakespeare, siendo el director musical nuevamente Juan García Rodríguez y el director de escena el director polaco Michal Znaniecki.

Los conciertos de la orquesta serán de carácter gratuito mediante invitación, salvo los que tendrán lugar en el Teatro de la Maestranza y Teatro Lope de Vega.

ORQUESTA SINFÓNICA CON JUNTA (OSC)

En 2011 la Universidad de Sevilla y el CSM Manuel Castillo pusieron en marcha un ambicioso proyecto académico y artístico con la creación de una orquesta sinfónica conjunta. Desde entonces, han sido diferentes los escenarios de la ciudad donde ha actuado, principalmente en el auditorio de la ETS de Ingeniería, pero también en el Teatro Lope de Vega (con producción propia de la ópera Così fan tutte de Mozart, realizada en colaboración con la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia), Teatro de la Maestranza (en la producción de zarzuela Entre Sevilla y Triana de Sorozábal y recientemente el Retablo de Maese Pedro de Falla en colaboración con la ESAD) y el Patio de la Montería del Real Alcázar (bajo la dirección de J.Axelrod, director titular de la ROSS, en un proyecto realizado en colaboración con la UNIA y el Alumnado de Máster en Interpretación Musical de la Fundación Barenboim-Said).

Fuera de Sevilla capital, cabe destacar su actuación en Cádiz, en el marco de las celebraciones del bicentenario de su Constitución, así como en Carmona, Fuentes de Andalucía, Mairena del Aljarafe o San José de la Rinconada. El repertorio interpretado ha abarcado desde la música del clasicismo, hasta obras contemporáneas de compositores americanos y europeos, tales como F. Busoni, A. Copland, J. Adams, A. Pärt, A. Honegger, P. Hindemith, D. Milhaud, A. Webern, H. Tomasi, J. Sibelius o los españoles C. Halffter, C. Camarero, M. Castillo, J. Rodríguez Romero y en el día de hoy Antonio Flores. También la música de cine ha estado presente con la interpretación de obras de B. Herrmann o L. Bernstein. En estreno mundial ha interpretado Entreacto y luz magenta del premio nacional de música C. Camarero.

Al frente de la orquesta se encuentra Juan García Rodríguez director titular desde que fuera fundada, habiendo figurado entre los directores invitados el norteamericano J. Axelrod, el polaco J. M. Zarzycki y J. Rodríguez Romero. La OSC es desde el año 2014 orquesta adscrita a la Red Europea de Orquestas Universitarias.