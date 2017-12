Fernández de Mesa dice que no tenía "ni la más mínima idea" del impago del PP a la Feria porque ese no era su cometido

30/11/2017 - 18:20

El ex director general de la Guardia Civil y exsecretario del Comité Organizador del XVI Congreso Nacional del Partido Popular de 2008, Arsenio Fernández de Mesa, ha asegurado este jueves que no tenía "la más mínima idea" ni ha visto la factura por valor de 625.000 euros que tuvo pendiente el PP con Feria Valenciana por la celebración del Congreso Nacional de 2008, porque él se ocupaba de la parte política de la organización del evento.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Fernández de Mesa en una comparecencia en la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por el impago del PP a la institución ferial, y que finalmente la formación desembolsó por orden judicial el pasado mes de julio, por la celebración de este acto en el que Mariano Rajoy fue designado candidato a la presidencia del Gobierno.

Al respecto, ha explicado que él estaba en la parte política de la secretaría de la comisión organizativa, que no tenía "nada que ver" con la tesorería ya que sus competencias se ceñían al impulso de la organización política del acto desde la distribución de los compromisarios e invitados hasta el seguimiento de las ponencias, la recepción de las enmiendas o la distribución de compromisarios por comisiones o ponencias, entre otras funciones.

De este modo, ha señalado que desconocía la existencia de este impago y de la factura pendiente con Feria Valencia. "No tengo la más mínima idea. Es un tema ya zanjado y todo lo que es la gestión económica del congreso va por una vía totalmente distinta de lo que es la gestión política. En modo alguno nuestro cometido está en aspectos económicos y de la misma manera que nadie del aparato económico se mete en la organización de las ponencias, ni en cuáles son las enmiendas, nosotros no nos ocupábamos de saber nada del otro, ni me interesaba", ha indicado.

"GERENCIA, DEL DEPARTAMENTO ECONÓMICO O TESORERÍA"

Preguntado por si no le "chocaba" que no se pagara ese congreso, ha insistido dirigiéndose a los diputados: "Entenderán que quien no se tiene que preocupar para nada de esos temas es que ni le preocupe porque uno se imagina que las cosas se hacen dentro de lo posible y de acuerdo con la legalidad vigente". "Jamás me he metido en cómo se paga o a quién se paga. Eso no era cometido mío, sino de la gerencia, del departamento económico o de la tesorería", ha reiterado.

De hecho, ha puntualizado que tampoco fue competencia suya la elección del local, que en este caso fue el recinto ferial valenciano. "La misión de la comisión organizadora es desde un punto de vista político nunca desde el punto de vista de la negociación ni siquiera del local donde se va a celebrar", ha apuntado para señalar que él tenía que saber el sitio, la hora y los días de la celebración y organizar el congreso y "nada más".

Por ello, ha admitido desconocer los motivos por los que se escogió València y su feria. No obstante, ha comentado que un recinto ferial es "por lo general el mejor sitio" para este tipo de actos porque son espacios "muy grandes" y hay mayor "comodidad y facilidad" para desplegar biombos y acoger a los asistentes. "Imagino que Feria Valencia sería un espacio muy bueno para un congreso", ha comentado.

Insistido por los requerimientos que hizo Feria Valencia al Comité organizador del PP por esta factura, Fernández de Mesa ha negado este extremo porque ha explicado que una vez concluye el evento este organismo se disuelve.

"La comisión organizadora queda disuelta el mismo día del Congreso y todas las responsabilidades pasan a la mesa del Congreso que es la que dirige las acciones y todas las afiliaciones posteriores ya no son a la comisión en todo caso serán a la dirección nacional del partido", ha defendido.