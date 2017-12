Equo pide a los ayuntamientos retrasar el alumbrado navideño y destinar el ahorro a combatir la pobreza energética

30/11/2017 - 18:26

Equo en Jaén ha pedido a los ayuntamientos de la provincia que retrasen el encendido del alumbrado de Navidad y destinen el dinero que se ahorre a combatir la pobreza energética que padecen muchas familias.

JAÉN, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este jueves en una nota la formación ecologista, insistiendo de este modo en el mensaje que ha lanzando a nivel andaluz, en el que también ha reprochado que algunas ciudades enciendan este año su alumbrado "antes que nunca y no precisamente por una buena razón".

Ha aludido al adelanto en municipios como Huelva o Málaga "para hacerlo coincidir con el 'Black Friday', una jornada esencialmente consumista y que nada tiene que ver con los valores que deben promulgarse siempre, pero se supone especialmente en esta época del año".

"Con medidas como ésta se dan nuevos pasos hacia un modelo consumista que lo que debería hacerse es desechar", ha afirmado la coportavoz de Equo-Jaén, Cristina Hernández, para la que es "incomprensible" mientras que, además, "es mucha la ciudadanía que sufre de pobreza energética ahora que ha llegado el frío".

A su juicio, que las administraciones locales, "a las que se supone más cercanas y empáticas" con los problemas de sus vecinos, "opten por este derroche no tiene sentido", por lo que su formación estudiará la posibilidad de pedir a la Junta que no sólo obligue a que todo el alumbrado sea de bajo consumo, sino que también regule por ley la fecha en la que se procede a encenderlo, al contribuir a la contaminación lumínica.

"No es normal que, año tras año, el encendido tenga lugar antes con la excusa de potenciar el comercio", ha incidido el también coportavoz de Equo-Jaén, Jon Altuna, quien ha argumentado, en primer lugar, que "no se puede seguir favoreciendo una sociedad de consumo que no mira por sus recursos y no tiene en cuenta otros valores".

En segundo, ha considerado que al pequeño comercio, el que realmente hay que impulsar porque es el que da vida a las ciudades, se le puede ayudar de otras maneras: regulando el precio de los alquileres en el centro, con medidas fiscales, poniendo más trabas a las grandes superficies que suponen una competencia inasumible o dando vida a las calles en las que se instala con actividades alternativas, sostenibles y en las que las personas se puedan sentir implicadas".

Así las cosas, ha instado a los Ayuntamientos a "repensar el modelo de ciudad" que se construye con iniciativas de este tipo, "en las que sólo se alienta el consumo y se da a entender que la Navidad, básicamente, es una época de luces, compras y centros comerciales".