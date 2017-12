Un sindicato de Tussam defiende la decisión de la Inspección y acusa a la comisionada de "engordar su imagen"

La Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el sindicato mayoritario de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), ha defendido ante la Comisionada del Polígono Sur, María del Mar González, la decisión de la Inspección de Trabajo de suspender el servicio de la empresa por tres calles de las Tres Mil Viviendas. El sindicato, además, acusa a González de estar "centrada en engordar ficticiamente su imagen" y avisa de que la comisionada "no tiene ni idea más que de vestir el muñeco".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La citada organización sindical ha publicado en su blog una "carta abierta" del secretario general de la organización a la Comisionada del Polígono Sur, respecto al conflicto relativo a los apedreamientos de autobuses de Tussam en determinadas calles de las Tres Mil Viviendas, la zona más conflictiva del Polígono Sur.

Al respecto, recordemos que el comité de empresa de Tussam, encabezado por el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT), había solicitado un refuerzo de la presencia policial en la zona donde suceden estos incidentes, al objeto de garantizar íntegramente la seguridad de los viajeros y los conductores.

No obstante, los representantes del comité avisaban de que en el caso de que sus reivindicaciones no diesen fruto, reclamarían directamente una modificación de los recorridos de las líneas 31 y 32 de Tussam, para que los autobuses dejasen de circular por el entorno de las Tres Mil Viviendas.

ASC, de su lado, venía apostando por "desviar los recorridos" de Tussam "por las calles adyacentes" al núcleo de las Tres Mil Viviendas, evitando el "sitio concreto" donde había sido detectado el repunte de los apedreamientos, así como reforzar la presencia policial en la zona.

Finalmente, y en el marco de un encuentro promovido por la Oficina de la Comisionada del Polígono Sur con la dirección y los sindicatos de Tussam, así como con representantes de las fuerzas policiales, pesó la idea de no modificar las rutas de Tussam e implementar las medidas de seguridad para impedir nuevos ataques a los autobuses. En el marco de tales actuaciones, por cierto, fue identificado un menor sorprendido cuando trataba de lanzar un objeto a un autobús.

LA DECISIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Pero este pasado miércoles, Tussam suspendía el servicio de las líneas 31 y 32 por las calles Luis Ortiz Muñoz, Padre José Sebastián Bandarán y Madre de Cristo, escenario de los denunciados apedreamientos a los vehículos, merced a una orden expresa de la Inspección de Trabajo. La medida, no obstante, tiene carácter provisional "hasta que se arbitren más medidas de seguridad en favor de conductores y usuarios que permitan la recuperación de los itinerarios habituales".

Pues bien, después de que la Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla considerase "desproporcionada" dicha medida, tachándola de "decisión drástica", el secretario general de la Agrupación Sindical de Conductores le ha dedicado esta "carta abierta", en la que la acusa de estar "más centrada en engordar ficticiamente su imagen, que en solucionar los problemas de la zona, que dicho sea de paso, lo mismo conocemos mejor los conductores de Tussam".

"Usted no tiene ni idea más que de vestir el muñeco", señala la carta, recogida por Europa Press, tachando de "insolentes e iletradas" las "manifestaciones" de la Comisionada del Poligono Sur. Al respecto, el secretario general de ASC expone en esta carta que no se puede sostener que hayan sido adoptadas "las medidas preventivas" necesarias ante los apedreamientos. "¿Por qué el Ayuntamiento no ha comparecido ante la Inspección para demostrar las mismas?", pregunta retóricamente el líder del sindicato.

En ese sentido, la carta expone que ante la Inspección de Trabajo, "los trabajadores hemos presentado un dossier y la empresa otro contradictorio, ambos con elementos de prueba, y parece que el de los trabajadores ha pesado mas por su contundencia". "Mala imagen da usted a una zona desestructurada, incitando a no respetar las instituciones por el simple hecho de que no fallan a favor de sus intereses", avisa el sindicato respecto a la posición de la comisionada ante la decisión de la Inspección de Trabajo.

La carta expone además que en los citados apedreamientos, "las víctimas son los usuarios y los trabajadores" y la comisionada "juega a que elijan entre viajar por una zona de guerra o tener que andar un poco mas, entre la propia seguridad a la que tienen derecho o andar unos metros más", acusando así a la comisionada de actuar "desde la demagogia utilizando sus estrategias de psicóloga".

"El inspector de trabajo falla en base a hechos y no en base a demagogias", concluye la carta del secretario general de la Agrupación Sindical de Conductores.