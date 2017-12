Podemos no ve compatible con el Pacto educativo que Educación corte negociaciones sobre oposiciones con los sindicatos

30/11/2017 - 18:37

El portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha asegurado que "no entiende" el trato que el Ministerio de Educación está dando a los representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO, FESP-UGT y STES, que este jueves se encerraban en la sede del departamento en protesta por la cancelación, por parte del Ministerio, de las negociaciones sobre oposiciones. A su juicio, este trato no es compatible con el Pacto educativo que se está elaborando en el Congreso y que aboga por escuchar a la comunidad educativa.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha señalado que "lo que el PP no logra como minoría en el Congreso", lo "impone" el Gobierno, y ha puesto como ejemplo la aprobación de una proposición no de ley en la Cámara Baja sobre esta materia, apoyada por todos los grupos excepto el los 'populares', en la que se llamaba al Ejecutovo a cumplir con las reclamaciones de este sector.

En concreto, los sindicatos piden que los exámenes de oposición no sean eliminatorios, sino que hagan media entre ellos, y que no se cambien los temarios. "No puede ser que por un mal día se pierda a un profesional que lleva años dando trabajando en colegios", ha apuntado Sánchez.

La valoración de la experiencia es otra de las reclamaciones de los profesores, un aspecto que también ha valorado Sánchez. En concreto, el diputado morado ha defendido que esta característica debería contar únicamente por años trabajados y no por cursos hechos, como ocurre ahora.

Pero el diputado ha criticado, además, el cierre de las negociaciones por parte del Ministerio de Educación, una actitud que, a su juicio, "no es compatible con el Pacto educativo" que se está elaborando ahora en el Congreso entre todos los grupos parlamentarios.

EL PACTO, UNA VÍA PARA "COMPRAR TIEMPO"

"Defienden que ha de ser un acuerdo consensuado entre todas las partes y con la comunidad educativa, y ahora no se le escucha", ha criticado, para señalar que esta situación "pone de manifiesto no se cree su propia subcomisión".

Para el portavoz morado, el Ejecutivo está usando el acuerdo en la Cámara Baja para "comprar tiempo", mientras sigue "aplicando recortes al sistema educativo y aplicando la LOMCE". "Siguen con un modelo de precariedad y no se asegura el trabajo a la gente que lleva años trabajando en las escuelas", ha insistido.

Además, rechaza la explicación que ha dado Educación para parar las negociaciones. El departamento que dirige Méndez de Vigo asegura que un informe jurídico determina que, las pruebas eliminatorias no garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, este sistema de hacer una nota media ya se hizo en 2007, según ha recordado el diputado.

Sánchez ha apoyado este jueves a los sindicatos encerrados en el Ministerio, hasta donde se ha acercado durante la tarde. El diputado lucía un lazo rojo el solidaridad con este colectivo.