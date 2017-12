El sociólogo Dominique Wolton dice que el papa Francisco es un pontífice "muy espiritual, pero que está en el mundo"

30/11/2017 - 19:23

El intelectual presenta en Málaga su libro 'Política y sociedad'

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El sociólogo francés Dominique Wolton ha presentado este jueves en Málaga su libro 'Política y Sociedad' que recoge sus conversaciones con el papa Francisco, de quien ha destacado su insistencia en defender a los refugiados e inmigrantes y "en el diálogo y construir puentes permanentemente". También ha subrayado su "simplicidad tan sorprendente". "Es muy espiritual, pero al mismo tiempo es un papa que está en el mundo", ha indicado.

La Alianza Francesa de Málaga ha acogido un encuentro de Wolton con los medios de comunicación para hablar sobre el libro en el que se refleja las 12 entrevistas mantenidas por ambos entre febrero de 2016 y primavera de 2017. Ya está publicado en francés y en breve se prevé que lo haga en español.

Wolton ha asegurado que estaba "muy interesado" en este papa al ser el primero no europeo y porque consideraba que era "un gran experto en comunicación política". Tras estos encuentros, ha indicado que lo que más le ha sorprendido es "su inteligencia y su fe". "Ha tenido gran confianza en mí, es una persona elegante y tiene un gran sentido del humor", ha dicho, añadiendo que "no es un sacerdote al uso" y "habla como un laico".

Asimismo, ha señalado que su implicación política "viene de su gran espiritualidad y su espiritualidad tiene como libro de guía vivir los Evangelios", insistiendo en su gran defensa de "los pobres y los débiles y en pedir a los ricos que sean generosos", así como en apoyar públicamente a los refugiados e inmigrantes. De hecho, ha recordado, "fue el primero en ir a Lampedusa".

En este sentido, Wolton ha considerado que el papa Francisco tiene "un planteamiento de izquierdas basado en los evangelios, en exigir generosidad a los ricos e identificar a Cristo con los pobres".

También ha señalado que el papa Francisco "no es nada protocolario", lo que le da una imagen diferente y cercana. "Creo que es un papa muy original, que está atento a las desigualdades y muy implicado socialmente", ha manifestado el escritor, quien ha apuntado en la rueda de prensa que "es muy favorable a Europa, sin embargo piensa que está dormida".

Asimismo, ha señalado que "detecta a los pretenciosos, a los cardenales de aeropuertos", al tiempo que ha indicado que "hay temas muy llamativos, como que está a favor de que hubiera mujeres en la curia, de que los hombres y mujeres divorciados puedan comulgar y no se opone a la unión civil entre homosexuales, no llamándolas con la palabra matrimonio".

Wolton ha manifestado que no es un libro de entrevistas sino que hubo "un diálogo" entre ambos y ha valorado que no haya querido controlar "ni fiscalizar" su trabajo.

"Es un encuentro científico y humano", ha asegurado el autor, quien ha dicho entre risas que fue elegido para este libro autorizado porque "le gustan los intelectuales franceses, si no son conformistas; no soy periodista, no soy sacerdote y no soy italiano".