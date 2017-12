Enseñanza potencia el FP del sector del transporte con un proyecto Erasmus+

30/11/2017 - 19:28

La Conselleria de Enseñanza de la Generalitat participa en el proyecto europeo VETMO4TL, que forma parte del programa Erasmus+, con el objetivo de potenciar la formación profesional en el sector de transporte y logística.

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El proyecto busca la creación de nuevos perfiles profesionales en este sector de acuerdo con los cambios producidos a nivel tecnológico y la necesidad de adaptarlos al mercado laboral europeo, ha informado este jueves el departamento en un comunicado.

El objetivo prioritario del proyecto europeo es fomentar la transparencia y el reconocimiento de habilidades y cualificaciones profesionales, así como la aportación de soluciones innovadoras para el desarrollo de soluciones innovadores para el desarrollo de referencias compartidas.

El proyecto se presentó la semana pasada en París y en él participan once socios de diez países participantes, entre los que figuran Bélgica, Italia, Alemania y Finlandia, entre otros.

Dispone de un total de 374.565 euros, de los que 29.550 euros corresponden a la Conselleria de Enseñanza a través del programa Erasmus+ K2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.