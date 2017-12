Sanz considera una "mezquindad política" la reacción de la Junta y el PSOE-A tras el accidente ferroviario

30/11/2017 - 19:51

El delegado informa de que los dos heridos ingresados evolucionan favorablemente

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, considera una "mezquindad política" la reacción de la Junta de Andalucía y del PSOE-A tras el accidente ferroviario registrado este pasado miércoles en el término municipal de Arahal (Sevilla) al intentar "utilizar una emergencia como motivo de confrontación y batalla política".

Para el delegado del Gobierno es "una pena, una irresponsabilidad y una muestra de bajeza institucional el intento de culpabilizar al Gobierno de un accidente". En este sentido, Sanz, en un comunicado, ha considerado "lamentable" que la máxima responsable de la Junta, la presidenta, Susana Díaz, "rompa y destruya la dinámica de cooperación" y colaboración institucional que "hasta ahora había presidido todas las intervenciones conjuntas ante catástrofes, incendios e inundaciones".

"Nunca puede ser positivo que ante sufrimiento de personas los representantes públicos intenten sacar tajada política de una desgracia", ha aseverado el delegado.

Por todo ello, Sanz se ha preguntado "cómo es posible que Susana Díaz tardara tan poco en pedir responsabilidades políticas" y siga "tardando tanto en dirigirse al Gobierno para interesarse por los hechos ocurridos y la información necesaria". A su juicio, es "sorprendente" que aparte de criticar al Gobierno "no apareciera en el accidente ningún dirigente de la Junta" a "dar su apoyo en los momentos difíciles a los heridos".

"No puede valer todo para la Junta: desaparecer en esos momentos, no preguntar a nadie y solo criticar y buscar provecho político no es tener el nivel institucional necesario para gobernar", ha remarcado el delegado, quien ha asegurado que el Gobierno de España y la Administración del Estado están "siempre a disposición de la Junta para ayudarles en todas las situaciones de emergencia".

EVOLUCIÓN DE LOS HERIDOS

El delegado del Gobierno en Andalucía ha informado de que "todos" los heridos leves en el accidente "fueron dados de alta ayer y sólo los dos heridos de gravedad permanecen ingresados pero evolucionan favorablemente tras ser operados".

Los heridos ingresados en el hospital sevillano Virgen del Rocío "evolucionan favorablemente", entre ellos un empleado de Adif que sufrió una fractura de pelvis y ha sido intervenido en la mañana de este jueves, así como una mujer que sufrió un traumatismo en la columna y que "evoluciona también favorablemente" tras ser operada ayer "satisfactoriamente".

Sanz ha agradecido la labor realizada por los equipos de emergencia y la colaboración de todas las personas que ayudaron a la evacuación tras el accidente.