Sánchez Mato confía en poder aprobar el presupuesto de 2018, "cuanto antes mejor" y dice que deberá ser "ilusionante"

30/11/2017 - 19:54

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, confía en aprobar el presupuesto de 2018 "cuanto antes mejor" y ha indicado que comparte los requisitos que ha señalado ya el PSOE y que pasan por ser unas cuentas "ilusionantes".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el edil se ha confesado "optimista" en cuanto a la aprobación del presupuesto una vez que se resuelva una "incertidumbre" que tiene el Ayuntamiento, en referencia a las medidas impuestas por el Ministerio de Hacienda.

También ha recordado que el presupuesto del año pasado se prorrogó y que únicamente supone "mayor lío dentro pero no es un problema fuera"."Lo importante para Madrid es que si PP o Cs hubieran ganado las elecciones de 2015 esta situación no se daría, habría recortes generalizados y no una defensa de la autonomía local", ha apostillado.

Sobre la interpretación de la regla de gasto que hace el ministerio, el concejal ha destacado que la que resulta perjudicada es la ciudadanía. "A mí no me castigan sino a los ciudadanos", ha subrayado para, a renglón seguido, enviar un "mensaje de tranquilidad".

"Igual que cuando hubo dificultades y no nos aprobaron el primer Plan Económico-Financiero (PEF) entonces dijimos que no se notaría en nuestro plan de gobierno. Y sí se ha notado pero muy positivamente", ha concluido.