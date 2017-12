Investigadores europeos estudian la productividad del percebe y su interacción con la biodiversidad

30/11/2017 - 19:54

Una treintena de investigadores de España, Francia y Portugal participarán hasta el año 2020 en un proyecto europeo para desarrollar herramientas que permitan hacer predicciones vinculadas a la productividad local de los bancos de percebe y su interacción con la biodiversidad y la conectividad entre subpoblaciones.

OVIEDO/VIGO, 30 (EUROPA PRESS)

Se trata de 'Percebes. Tools for the transition to spatial management of coastal: the stalked barnacle fishery in SW Europe', liderado por la Universidad de Oviedo y que cuenta con la Universidade de Vigo, las universidades de Aveiro y Évora de Portugal, dos instituciones académicas de Francia, la ONG WWF-España, y biólogos de cofradías de pescadores y de la Consellería do Mar.

Esta investigación estudiará el impacto de variables físicas --como la temperatura y los afloramientos-- en la biología y ecología de los percebes, y comparará modelos de gestión "muy diferentes" así como la conexión entre subpoblaciones en Europa, concretamente en la Bretaña francesa.

En el marco de este proyecto se han instalado varias jaulas, donde en Galicia se han colocado en puntos concretos de Baiona, en Cabo Home-Cangas y en A Coruña.

Así, se harán estudios genéticos y epigenéticos y un modelo bioeconómico y se analizarán el ciclo reproductivo y de reclutamiento, y la capacidad del ecosistema para volver al estado inicial tras la extracción del percebe.

El coordinador del equipo de la UVigo en el proyecto, Gonzalo Macho, ha manifestado que la situación de este recurso en Galicia "tiene sus problemas, pero en general está bien" y sus descargas en los últimos años "son más o menos estables", si bien "no hay un análisis en detalle del estado" en que se encuentra.