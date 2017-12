El pleno del Ayuntamiento reprueba por segundo mes consecutivo al alcalde Gabriel Echávarri

30/11/2017 - 20:07

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha reprobado este jueves, por segundo pleno consecutivo, al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por su procesamiento en el supuesto fraccionamiento de contratos y por estar investigado por el despido de una trabajadora temporal de Cultura, cuñada del portavoz local del PP, Luis Barcala.

ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS)

La declaración institucional ha sido elevada a pleno por el grupo de Guanyar Alacant, exsocio de Echávarri en el equipo de Gobierno, y ha salido adelante con el respaldo de los 22 ediles de PP, Ciudadanos, Guanyar, Compromís y la no adscrita Nerea Belmonte. Los seis concejales del PSPV han votado en contra y el no adscrito Fernando Sepulcre se ha abstenido. El alcalde no ha tomado la palabra en ningún momento más que para dar voz a los portavoces.

El líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha expuesto que llevaban la declaración por la "difícil situación judicial" del alcalde y ha considerado que debería haber presentado su "renuncia inmediata" ante dos casos de "posible comisión de un delito de prevaricación".

Pavón ha advertido de que es la "primera vez" que el alcalde de Alicante sigue en el cargo pese a estar procesado y lo ha contrapuesto a otras situaciones vividas como la de la exedil de Guanyar y ahora no adscrita, Nerea Belmonte, o la situación del exedil del PP, Andrés Llorens, también investigado por prevaricación por la reforma de la plaza Magallanes. Así, le ha recordado que en esos casos pidió la dimisión. Además, le ha recordado que afirmó, en el caso de Belmonte, que "los errores se pagan con dimisiones".

Le ha acusado de ser "la incoherencia personificada" y de anteponer un sillón al del interés general, y de que una vez en la Alcaldía y el acuerdo para formar el tripartito: "Si te he visto no me acuerdo". Asimismo, ha hablado del "pacto de la vergüenza" con Compromís, hasta que los nacionalistas optaron por salir para "no perder la poca credibilidad que les quedaba".

"Y ahora se ha quedado usted sólo con sus cinco concejales", ha seguido y ha indicado que Echávarri no ha sabido liderar "un gobierno del cambio" y de la "irresponsabilidad" de gobernar con seis ediles. "La mayoría social quería un gobierno plural y no monocolor", ha afirmado y ha le ha echado en cara que logró "el peor resultado de la historia" del PSPV. Así, le ha pedido que dimita, pero "no por redes sociales", en referencia a la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo.

Por su parte, el no adscrito Fernando Sepulcre ha pedido esperar a la decisión de la Justicia y ha solicitado que, si por el contrario se habla de temas éticos, que se presente una moción de censura.

La también no adscrita Nerea Belmonte le ha espetado: "Qué mal es el karma y qué jodido". Le ha reprochado que no se trata de algo "ético o estetico", sino que está "judicializado". Y le ha recordado que empezó Echávarri cuando le obligó a salir del equipo de Gobierno "por una cuestión estética". "Puso el listón aquí --ha dicho levantando la mano por encima de su cabeza-- y tiene que cumplirlo", le ha exigido.

Desde Compromís, Natxo Bellido ha apoyado la reprobación "por los problemas judiciales y la anormalidad política". Le ha acusado de falta a la palabra dada que debe ser "inherente a un buen líder" porque faltar a ella, ha dicho, "es de mal gobernante". Ha dicho que Compromís pudo pecar de "ingenuos". "Tenemos buena costumbre de cumplir con la palabra, y exigimos lo mismo", ha señalado.

Desde Ciudadanos, Antonino Manresa ha hablado de una situación "comprometida", en la que queda comprometida "la institución" por tener una persona "investigada y procesada". "Deje el bastón de mando la ciudad se lo agradecerá", ha asegurado.

Luis Barcala, portavoz del PP, ha acusado a Guanyar de "oportunismo" y ha alegado que su formación ya ha planteado un pleno extraordinario, previsto para después del ordinario que ha comenzado a las 9.30 horas de este jueves.

Con todo ha afirmado que "nunca" han pedido la dimisión hasta que no haya un auto de procesamiento "firme". Ha lamentado que los exsocios de gobierno se odien "visceralemnte desde antes de la legislatura" y ha sostenido que conforme se distancie la posibilidad de rearmar un nuevo pacto de gobierno "el odio se acrecentará; y del desgobierno iremos al caos total".

Así, ha defendido la reprobación de Echávarri por su "incapacidad" para gestionar y por la "ilegitimidad" de mantener la Alcaldía con "un gobiernillo" pese a quedarse solo. "La alternativa es que se vaya", ha afirmado y se ha preguntado cuántas reprobaciones hacen "falta" para que vaya.

PREVARICACIÓN NO ES CORRUPCIÓN

Por su parte, la concejal socialista Gloria Vara ha defendido a su compañero y ha achacado a Guanyar que en los dos años y medio de gobierno compartido se han dedicado a buscar culpables. Así, ha asegurado que si hubieran invertido ese "tiempo" en buscar soluciones, "en otra situación estaríamos".

Ha recriminado a Pavón que compare a Echávarri con los 'populares' Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi: "no entiendo cómo puede vivir sin la señora Castedo", ha señalado. Y ha leído unas declaraciones de Pavón en las que dijo que "prevaricación no es corrupción".

Ha planteado que Guanyar cuenta con una edil condenada por la Audiencia Nacional por injurias a la Corona y que "veía gracioso tirar una bomba en la plaza de Toros llena" --Marisol Moreno--, o que "una persona tiene casi 14 causas en Ecuador por presunta malversación de fondos" --Julia Angulo--, a la que llaman "activista social, pero en el mundo real, eso no es así".

Además, ha acusado a Víctor Domínguez de "faltar a la verdad" por decir que había encargado una auditoría sobre la limpieza o que "ha ocultado otra auditoría". "Pueden traer todas las reprobaciones que quieran, es el día de la marmota. Señor Pavón la verdadera reprobación es la que tiene usted de la ciudad", ha zanjado.