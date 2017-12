Díaz: Andalucía inició el 4D un cambio profundo "como hay que hacer las cosas, desde la ley y en el Estado de Derecho"

30/11/2017 - 22:13

"Y lo hizo desde la ley y la democracia, dentro del Estado de Derecho, como hay que hacer las cosas", ha señalado Díaz, en referencia velada al conflicto soberanista catalán, durante su intervención en Sevilla con motivo de la presentación de la producción audiovisual '4D, el despertar del sueño andaluz', de Canal Sur, hecha con motivo del 40º aniversario de la efeméride, en un acto al que también han asistido el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios; el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco; o el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha incidido en el profundo proceso de cambio que la comunidad autónoma andaluza emprendió el 4 de diciembre de 1977, cuando se pasó de una tierra "atrasada y subdesarrollada, a la que se le había escrito ya el futuro", a otra en la que se lidera el número de kilómetros de autovía del país, se triplica la población dentro del mercado laboral o se pasa de una tasa de analfabetismo del 15 por ciento a otra en la que el 74 por ciento de la población cuenta con estudios superiores.

La presidenta --que se ha referido a muchos de los "viejos rockeros" presentes en el acto y participantes en el documental, como Antonio Rodríguez Galindo, Gonzalo Crespo, Guillermo Gutiérrez o Mercedes de Pablos, "historia viva y disco duro presente de Andalucía"-- ha hecho hincapié en que ese día "un pueblo levantó la bandera con dignidad", con un millón y medio de andaluces saliendo a la calle para "cambiar la voluntad del discurso de los constituyentes, que ya habían decidido la existencia de territorios de primera y de segunda, con privilegios adquiridos".

Andalucía, relata, "torció su voluntad" desde la Constitución, sin que "nadie cambiara ningún artículo para alcanzar su autonomía". Se garantizó, así, que "no solo los andaluces, sino todos los españoles, contaran con los mismos derechos y oportunidades".

Díaz, que recuerda que ahora es el turno de otra generación, ha alabado la figura del expresidente andaluz Rafael Escuredo, al que ha definido como su "maestro", en tanto que "supo interpretar perfectamente esa voluntad", cuando hombres y mujeres, partidos políticos, "salieron a la calle pidiendo igualdad, dignidad, libertad y un futuro mejor".

Hoy, la máxima mandataria autonómica tiene "la responsabilidad de vivir un momento similar". "Aunque parecía impensable, hoy hay que pedir igualdad: hay quien piensa que deben existir territorios con privilegios, ciudadanos que accedan a unos servicios a los que otros no puedan, o que los territorios estén por encima de las personas y que la vida valga en función de la distancia que hay hasta tu casa", ha lamentado.

Por ello, Díaz ha instado, desde la confianza en una tierra "con tres mil años de historia", a ser "generosamente españoles para ser provechosamente europeos". "Hoy muchos no estaríamos donde estamos si esta Andalucía no fuera diferente, si no hubiéramos salido con dignidad y orgullo a defenderla", ha apostillado.

"TODOS QUISIMOS METER EL HOMBRO"

Por su parte, Joaquín Durán ha hecho una remembranza de aquellos días, que vivió como profesional de la radio, indicando que aportó su "granito de arena" con la retransmisión del primer partido de fútbol "en andaluz" --algo mal visto por aquel entonces--, pues aquel día "todos quisimos meter el hombro".

En cuanto a '4D, el despertar del sueño andaluz', Durán ha explicado que se trata de una colaboración entre Canal Sur y el sector audiovisual, ámbito que en 2017 ha supuesto la inversión de 7,6 millones de euros --23 millones en los últimos tres años--. Ha manifestado el "orgullo" de contar con un instrumento como Canal Sur, que además de información, entretenimiento y divulgación también deja espacio a la responsabilidad social, en tanto que emisora "hija del 4D y el 28F". "Era necesario que hiciéramos y apoyáramos esta película, pues hay una parte importante de la sociedad andaluza que no tiene consciencia de lo que ocurrió", con un escenario social del cual sigue "vigente" una gran parte, ha concluido.

Por parte de la empresa responsable de la producción, Emociona Media, su consejero delegado, Gonzalo Crespo, ha manifestado que la RTVA tiene su "razón de ser" en películas como ésta, pues "ninguna televisión comercial con la que yo hubiera intentado coproducir algo sobre el 4D lo hubiera hecho: sólo la televisión pública tiene la habilidad de vertebrar territorio en torno a historias como la de hoy". "Es hora de que nuestra generación le cuente al resto qué pasó y lo que hicieron por nosotros", ha dicho.