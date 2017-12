Alcaldes y concejales de PP presentan más de 400 alegaciones contra la subida de la tasa de vertido del CTRUZ

1/12/2017 - 14:03

Alcaldes y concejales del PP de la provincia han presentado este viernes más de 400 alegaciones contra la subida de la tasa de vertido que quiere aplicar el Ayuntamiento de Zaragoza.

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los populares en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y concejal de Fuentes, Francisco Artajona, ha insistido en que este incremento del canon que pagan los municipios que vierten en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTRUZ) es "discriminatorio con el medio rural", "precipitado" y "desproporcionado".

De forma paralela, varias localidades están enviado al consistorio de Zaragoza su rechazo a los cambios que se quieren incluir en la ordenanza fiscal. En concreto, los plenos de las comarcas del Campo de Belchite y la Ribera Baja, que agrupan a 25 municipios, aprobaron por unanimidad una moción del Partido Popular para instar al alcalde de la capital, Pedro Santisteve, a que mantenga el importe actual de 17,7 euros por tonelada y ceje en su empeño de actualizarlo hasta los 30,80 euros.

También ha salido adelante esta moción en las sesiones plenarias de municipios como Botorrita, Samper de Salz, San Mateo de Gállego, Nuez de Ebro, Mediana, María de Huerva y Cuarte.

Las firmas han sido entregadas por el portavoz de PP en la DPZ, Francisco Artajona, y los alcaldes de Belchite, Carmelo Pérez, Botorrita, Ignacio Hernández, y Samper de Salz, Alberto Gómez. "Esta subida que quiere aplicar el Gobierno de la ciudad es desproporcionada porque supone incrementar el impuesto en un 75 por ciento a municipios que no tienen otra opción", ha advertido Artajona.

"Además es discriminatoria porque solo va a afectar al medio rural, ya que el precio se seguirá bonificando para la ciudad de Zaragoza", ha recalcado el portavoz de los populares en la institución provincial.

El PP ha estimado que también es una medida "precipitada" porque existe un convenio entre el Ayuntamiento de la capital y la DPZ para negociar precisamente la prestación de este tipo de servicios. "El alcalde de Zaragoza debe posponer esta subida y el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, debe sentarse a negociar con Santisteve para evitar algo tan perjudicial para las economías de la provincia".

"NO ES LA MANERA DE LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN"

Los alcaldes que han acudido a entregar las firmas han recalcado que "esta no es la manera de luchar contra la despoblación". "No necesitamos comisiones de estudio ni palabras contra este problema, lo que necesitamos es que no se penalice vivir en un pueblo con subidas de impuestos como esta", ha explicado el alcalde de Samper de Salz, Alberto Gómez.

El PP ha insistido en que este incremento no tiene en cuenta aspectos como que la distancia que separa a los municipios del CTRUZ encarece el servicio aún más y obvia que miles de zaragozanos regresan a sus localidades los fines de semana o en épocas festivas, periodos en los que estos núcleos soportan un incremento de residentes.

Este mismo jueves, el diputado del PP, Ramón Celma, presentó una moción en el pleno de las Cortes en el que pidió al Ejecutivo aragonés que negociase con el Ayuntamiento de Zaragoza esta subida. Además, a finales de septiembre, el grupo popular en la DPZ elevó una moción al pleno de la institución en el mismo sentido y salió adelante. En ella se instaba al presidente de la Diputación a que propusiera que esta tasa no se actualizara hasta que llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento.