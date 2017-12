Sucesos.- Detenida por disparar a viandantes desde su casa y herir a dos personas, entre ellas una niña

1/12/2017 - 14:07

La Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) ha detenido a una mujer de 35 años, vecina de esa localidad, por presuntamente disparar desde su domicilio varios tiros --con un rifle tipo carabina-- que causaron dos heridos. Uno de ellos, una menor de 14 años, precisó puntos de sutura.

ALICANTE, 1 (EUROPA PRESS)

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado miércoles, 29 de noviembre, cuando dos personas que se encontraban caminando por la vía pública en la localidad de Santa Pola, denunciaron haber sido víctimas de lo que parecía unos disparos, sin saber de dónde podían provenir.

En el primero de los casos, una vecina de 43 años manifestó a la Guardia Civil de dicha población, que iba caminando sobre las 18.30 horas, cuando, de repente, oyó una pequeña detonación, por lo que creyó que se trataba de un petardo. Acto seguido, notó un intenso dolor en un dedo del pie derecho. Miró a su alrededor y no había nadie más por la calle, por lo que continuó la marcha, llegando a su casa. Al comprobar que no tenía nada en el pie, no llegó a ir al centro médico.

El segundo de los hechos revistió mayor gravedad, ya que la víctima fue una menor de edad, de 14 años, quien recibió un disparo en la frente y tuvo que ser trasladada urgentemente al Hospital General de Elche, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para la extracción del balín de plomo y requirió puntos de sutura.

Afortunadamente, en este último caso, el padre de la víctima sí que pudo aportar en la denuncia una posible dirección, ya que, en el momento de los hechos, dijo haber visto a una mujer asomada a un balcón, vivienda de la cual facilitó los datos.

Con esta información, los agentes de la Guardia Civil de Santa Pola solicitaron autorización judicial para entrar en dicho domicilio. En el día de ayer, se produjo el registro del mismo encontrando, oculto bajo un mueble de la cocina, un rifle tipo carabina, con propulsión por muelle, y una caja de balines de 5.5 mm, los cuales coincidían plenamente con los encontrados en la vía pública, el día de los hechos.

Por todo ello, se ha procedido a detener a una mujer, de nacionalidad española, de 35 años, como la presunta autora de un delito grave de lesiones. La detenida, que pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana de hoy, contaba ya con numerosos antecedentes penales y sobre ella pesaban dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, dictados por dos juzgados diferentes de Cáceres.