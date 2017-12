Fernández de Moya asegura que la propuesta de ITI que plantee la Junta tendrá "el pleno respaldo" del Gobierno

1/12/2017 - 14:18

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha querido zanjar la polémica sobre el ámbito de aplicación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) asegurando que la propuesta que decida plantear la Junta de Andalucía, sea para toda la provincia de Jaén o para Linares y comarca en exclusiva, tendrá "el pleno respaldo del Gobierno de España".

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

Fernández de Moya, que ha participado en la Subdelegación del Gobierno en Jaén en el acto institucional organizado con motivo del aniversario de la Constitución, ha señalado a preguntas de los periodistas que fue "un muy alto cualificado miembro del consejo de gobierno andaluz", del que no ha querido desvelar su identidad por "lealtad", el que en el transcurso de una reunión celebrada el jueves de la semana pasada le trasladó que "técnicamente era inviable e imposible articular una ITI para toda la provincia y que deberíamos pensar en una ITI específica por su singularidad para Linares y su comarca".

Ha reiterado que su planteamiento como representante del Gobierno central fue el de plantear una ITI para el conjunto de la provincia de Jaén, mientras que el representante de la Junta de Andalucía "dijo taxativamente que técnicamente no cabía la posibilidad para una ITI para toda la provincia de Jaén".

El secretario de Estado ha señalado que desde el 2 de octubre el Gobierno central viene trabajando de una manera "discreta" y "prudente" en una ITI ya que fue el PP de Linares y el alcalde de este municipio, Juan Fernández, el que le plantearon esta posibilidad. Añade que la carta del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, en la que pedía una ITI fue en noviembre, posterior a las gestiones que se venían realizando desde el Gobierno.

La polémica entre ITI para el conjunto de la provincia o sólo para Linares y comarca llega "cuando se mete alguien que probablemente se cabrea y quiere adquirir protagonismo porque se que queda fuera del acuerdo, de la hoja de ruta y de la negociación", en alusión a Francisco Reyes.

"A mí a jiennense no me gana nadie, otra cosa es que después alguien tenga celos porque ve que no hace nada en este acuerdo, que a él no le corresponde la toma de decisión y por tanto se ve absolutamente desplazado", ha indicado Fernández de Moya.

Ha subrayado que es la Junta de Andalucía a la que corresponde articular la propuesta de la ITI porque es "el ente gestor" del grueso de los fondos que deben articularse en esa ITI y que provienen del Feader para zonas rurales, el Fondo Social Europeo destinado a Empleo, educación e inclusión social, y el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. "Es ahí donde tiene que haber una reprogramación de los fondos que ya se destinan a esos programas operativos", algo que le corresponde hacer a la Junta de Andalucía.

"Yo soy leal y cuando doy mi palabra la cumplo", ha dicho Fernández de Moya y ha añadido que en esta cuestión "hay una parte que no ha cumplido". Ha reiterado que "si la Junta de Andalucía ahora establece un viraje porque ha visto que se ha equivocado que lo reconozca públicamente, pero yo soy leal y lo que yo conté puedo asegurar que es lo que se habló de la A a la Z en esa reunión".

Ha añadido que para él personalmente "Jaén es lo más importante" y ha subrayado que el año que lleva como secretario de Estado de Hacienda se ha demostrado con cuestiones como la balsa del Cadimo, la reactivación A32, o de la línea de velocidad alta, los fondos Edusi para Linares, Andújar, Ubeda, Baeza para Martos, o el plan para la techumbre de la Catedral que ya está terminando desde la Dirección General de Bellas Artes para que el año que viene comiencen las obras con una inversión superior a los 600.000 euros.

"Me voy a dejar la piel por toda la provincia porque soy jiennense" y lejos de las críticas a su etapa como alcalde ha vuelto a plantear que consiguió del Gobierno de España "traer más de 400 millones para la ciudad" con los fondos de pago a proveedores y pago de sentencias judiciales firmes, además de "innumerables inversiones".

En alusión a las críticas del actual alcalde, Javier Márquez (PP), por no apostar por una ITI provincial que incorporara a Jaén capital, Fernández de Moya ha apuntado que "cada alcalde defiende para su tierra que haya inversiones y una mayor número de ingresos".

A partir de ahora, lo que toca, según el secretario de Estado de Hacienda, es que la Junta de Andalucía "trabaje con el plazo que se dio en la reunión" y presente su propuesta de ITI en la segunda quincena de enero y "a partir de aquí que se ponga en contacto con el Ministerio", al tiempo que ha reiterado que "la propuesta que se formule desde la Junta tendrá el pleno respaldo del Gobierno de España, más claro el agua".

Ha apuntado que desde el Gobierno central "nosotros seremos un mero instrumento para tramitar ante la Unión Europea la petición que nos formule la Junta". Por ello, "ahora toca trabajar de manera conjunta, con lealtad".