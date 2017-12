Aguado agradece la "voluntad política" de la Mesa de la Asamblea para admitir las enmiendas registradas fuera de tiempo

1/12/2017 - 14:20

MADRID, 1 (MADRID) El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado este viernes "contento" de que la Mesa de la Asamblea "por voluntad política" admitiera ayer por unanimidad que se tramiten las enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad para 2018 de la formación naranja tras entregarlas fuera de plazo.

El plazo para entregar las enmiendas se cerraba a las 12 horas del pasado miércoles y la formación naranja las registró a las 12.23 horas, a pesar de que Ciudadanos aseguró haber entregado las mismas a un ujier a las 11.31 horas.

"No tenía sentido que no las aceptaran. Un tema administrativo se puede solucionar por voluntad política y ayer se demostró que había voluntad política. Así que muy contentos no por nosotros, sino porque eran 32 enmiendas que complementaban lo que ya habíamos acordado con el Gobierno regional", ha señalado.

Si salen aprobadas sus enmiendas, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que se destinarán ocho millones de euros más para personas con discapacidad intelectual, dos millones más para personas con discapacidad física, un compromiso con la carrera profesional sanitaria en la Comunidad; así como la construcción de centros educativos y centros de salud en Valdebebas.

"Estamos contentos y ahora hay que negociarlas y esperar al día 22 de diciembre que será la votación, el día de la lotería, para que tengamos los mejores presupuestos posibles de cara a 2018", ha insistido .