El Ayuntamiento de Santiago reiniciará el proceso de remunicipalización de la ORA, que espera concluir "en unos meses"

1/12/2017 - 14:16

Recurrirá la sentencia que obliga a indemnizar a Doal, ya que entiende que la empresa nunca tuvo intención de prestar el servicio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santiago reiniciará el proceso de recuperación para gestión municipal de la ORA y la grúa, que se encuentra paralizado desde hace meses debido a la necesidad de resolver los recursos judiciales presentados por Doal, empresa que finalizó en segunda posición en el concurso de adjudicación del servicio celebrado en 2012 que, tres años después, fue declarado nulo por el TSXG.

Según ha apuntado el primer edil compostelano, Martiño Noriega, a preguntas de los medios este viernes, el gobierno local entiende que por parte de Doal "no existe interés en prestar el servicio", sino que busca cobrar "una indemnización por no haberle sido adjudicado el servicio en el año 2012".

El contrato de prestación del servicio de cobro por estacionamiento (ORA) y de la grúa municipal fue adjudicado en 2012 a la empresa Setex-Aparki. Tres años más tarde, una sentencia del TSXG declaró "sin efecto" la adjudicación, ya que entendía que Setex no había actuado "de buena fe" en el concurso público.

En ese momento, el gobierno de Compostela Aberta inició un proceso para recuperar la gestión de dichos servicios, que serían asumidos por la empresa municipal Tussa. El pasado mes de marzo, el pleno de la corporación dio luz verde a la aprobación inicial de la remunicipalización con los votos a favor de los ediles de CA y BNG, la abstención del PSdeG-PSOE y la oposición del PP.

Días después de este pleno, otra sentencia dictada por el TSXG obligaba al ayuntamiento a adjudicar el servicio a la empresa Doal, que había finalizado en segunda posición en el concurso de 2012.

Ahora, el alto tribunal gallego ha remitido otro fallo en el que señala que el servicio no puede ser adjudicado a Doal dado que el contrato ya ha expirado, aunque obliga al consistorio compostelano a abonar una indemnización a la empresa por valor del 6 por ciento del contrato total.

RECURRIRÁN LA SENTENCIA

El Ayuntamiento de Santiago entiende que esta nueva sentencia entra en contradicción con la anterior, la de ejecución, por lo que ha decidido recurrirla judicialmente al entender que, desde el primer momento, la intención de Doal no era prestar el servicio, sino cobrar una indemnización por no haber recibido el contrato sacado a concurso en 2012.

"Vamos a pelear judicialmente para no pagar la indemnización, creemos que no hay base para pagarla", ha asegurado Noriega, que ha acusado a Doal de tratar de jugar "al gato y al ratón" durante los últimos meses al explicitar que "sí que interesaba prestar el servicio" cuando, a su juicio, lo que quería la empresa "era pelear una indemnización por aquella concesión".

No obstante, la decisión de concluir que Doal no quiere prestar el servicio de la ORA y la grúa municipal corresponde a la mesa de contratación, ha aclarado el alcalde, quien, a reglón seguido, ha recordado que la empresa "no cumple con los requisitos" para asumirlo.

"Doal ya no está prestando los servicios de la Ora y la grúa en muchas ciudades, ya no se presenta a los concursos y los propios trabajadores y sindicatos asumían que no había interés en prestar el servicio", ha afirmado.

"PONER EN MARCHA" EL PROCESO

Así las cosas, el gobierno santiagués volverá a poner en marcha el proceso de remunicipalización, que espera tener concluido "en unos meses", una vez sean resueltas las alegaciones y se lleve de nuevo a pleno para su aprobación definitiva.

Noriega ha evitado concretar los plazos para la finalización del proceso de recuperación del servicio. Así, ha expresado que en las "próximas semanas" se informará sobre el "plazo concreto" que maneja el gobierno que dirige.