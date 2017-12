IVF canalizará recursos europeos en dos fondos y Soler celebra el "nacimiento fáctico" del banco promocional valenciano

El pleno del Consell ha aprobado un decreto ley para constituir dos fondos gestionados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para canalizar recursos de la Unión Europea y que pondrán 135 millones de euros a disposición de empresas innovadoras, pymes en fase de crecimiento y expansión, y desempleados que desarrollen iniciativas emprendedoras. "Hoy nace fácticamente el banco promocional valenciano", ha celebrado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, al presentar ambos fondos.

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

Se trata, ha dicho, de "un banco público del siglo XXI que no tiene nada que ver con la idea de bancos públicos que hemos heredado de épocas pasadas", para destacar además que el Consell está "poniendo los fundamentos para un cambio de paradigma en la política financiera de la Generalitat: se han acabado los caprichos y las arbitrariedades, no habrá ni un euro de los valencianos que no tenga una utilidad social en pro de nuestro tejido productivo".

Los dos "fondos de fondos" estarán adscritos a la Conselleria de Hacienda y serán gestionados por el IVF, configurándose para captar recursos europeos, uno de ellos provenientes del Programa Operativo FEDER y el otro del Fondo Social Europeo (FSE).

Estos dos nuevos instrumentos financieros recibirán, además, recursos propios de la Generalitat y de la iniciativa privada. Según las primeras estimaciones, contarán en conjunto durante los primeros años de funcionamiento con un volumen total de recursos cercano a los 135 millones, de los que 66 millones serán de la Unión Europea, unos 42 millones de la Generalitat y el resto aportados por la iniciativa privada.

El IVF y Hacienda firmarán un acuerdo de financiación tras el cual se constituirá un Consejo Ejecutivo del Fondo que será quien defina y establezca las características y condiciones que guiarán estas nuevas líneas de financiación. Posteriormente, el IVF, como gestor de los fondos, publicará las convocatorias por las que se seleccionarán los intermediarios que colaborarán en la comercialización de estos instrumentos financieros.

En los últimos meses técnicos del IVF han mantenido ya una decena de reuniones con intermediarios financieros para estudiar las futuras estrategias de inversión y estimar el compromiso de colaboración por parte de estos actores externos.

10 MILLONES PARA DESEMPLEADOS EMPRENDEDORES

A través del Fondo Social Europeo se recibirán recursos que se dirigirán a financiar, mediante microcréditos, proyectos llevados a cabo por personas desempleadas o subempleadas que residan en la Comunitat y que apuesten por poner en marcha nuevas iniciativas emprendedoras.

En esta línea de actuación, se va a priorizar el apoyo a colectivos con especiales necesidades en el ámbito laboral, como son las mujeres, los mayores de 45 años o las personas con baja formación, y la creación de empresas de economía social.

Este fondo, que contará con un volumen total de recursos de 10 millones de euros, ofrecerá préstamos de entre 5.000 y 25.000 euros, con los que el beneficiario podrá financiar hasta el 90% de las necesidades de creación del nuevo proyecto empresarial. Se ofrecerá en colaboración con entidades de crédito con fines sociales.

125 MILLONES PARA EMPRENDEDORES Y PROYECTOS INNOVADORES

Por otra parte, se crea un fondo que recibirá financiación europea a través del Programa Operativo FEDER. Sumados estos recursos europeos a los recursos propios aportados por la Generalitat y la iniciativa privada estimada, la dotación de este fondo podrá alcanzar los 125 millones de euros.

Esta inversión irá destinada a financiar proyectos empresariales de carácter innovador, especialmente los de base tecnológica, así como a pequeñas y medianas empresas con un alto potencial de crecimiento e internacionalización o con un elevado componente innovador, especialmente aquellos que provengan de transferencia de conocimiento y de empresas con Sello Excelencia del programa H2020.

Para materializar las ayudas se ha propuesto la creación de cuatro instrumentos financieros: dos de ellos se vehicularán a través de préstamos destinados a proyectos empresariales de carácter innovador y a pymes en fase de crecimiento, mientras otros dos se sustanciarán mediante la participación en el capital de las empresas a través de fondos de capital riesgo para proyectos semilla (start ups) y para proyectos en expansión.

PRÉSTAMOS BONIFICADOS

Soler ha destacado, por otra parte, que el IVF está en la actualidad ultimando la puesta en marcha de una línea de préstamos bonificados dirigida a impulsar la competitividad de las empresas, el crecimiento y la creación de empleo.

Se trata de préstamos cuyo interés estará bonificado, hasta el 0% según los casos, por la Dirección General de Modelo Económico, que ha presupuestado para 2018 un total de 10 millones de euros para atender el coste de estos préstamos.