El grupo municipal del PP de Almonte se formará con tres personas de la lista y cuatro de fuera

1/12/2017 - 15:24

El grupo municipal del PP de Almonte (Huelva), --del que dimitieron en bloque siete de sus ocho concejales por discrepancias con la dirección local y provincial--, se formará con tres personas de la lista con la que la formación concurrió a los pasados comicios municipales y cuatro que no formaron parte de la misma, por lo que su propuesta deberá pasar por la Junta Electoral Central.

ALMONTE (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press el presidente del PP de Almonte y portavoz del grupo municipal en el Consistorio, José Antonio Faraco, quien ha explicado que, como exige la normativa, se ha ido llamando a las personas de la lista y tres de ellas han mostrado su disposición.

No obstante, todos los demás deben manifestar por orden correlativo su postura y si no pueden o no quieren formar parte han de ratificarlo ante la Secretaría Municipal. Cuatro hombres y tres mujeres formarán el nuevo grupo municipal del PP en el Ayuntamiento almonteño.

Por ello, Faraco ha indicado que el proceso requiere una serie de trámites burocráticos, lo que hará que se demore la toma de posesión de los nuevos ediles ya que hasta que no ratifiquen su postura todos los miembros de la lista no se puede dar paso a la llegada de nuevos miembros y los que no fueron en la lista, a su vez, precisan del visto bueno de la Junta Electoral Central.

En este momento la lista, --conformada por 21 miembros y tres de reserva--, se ha detenido en el número 17, que trabaja fuera de Almonte y por tanto, esta circunstancia retrasa la firma de su renuncia, por lo que espera que, una vez esta persona firme, siga la lista y puedan continuar con todos los pasos con el fin de que en el pleno de enero puedan tomar posesión. Así, ha explicado que ya conocen el posicionamiento del resto de miembros de la lista, aunque el sistema establece que han de firmar y ratificar su postura, por lo que "contamos con las personas pero hay que seguir los trámites".

Así, Faraco, único concejal del PP en el Consistorio en estos momentos, ha acudido solo a un pleno extraordinario y este lunes lo hará al pleno ordinario que acoge el Consistorio, lamentando que en este tiempo el equipo de gobierno (PSOE) "haya aprovechado" esta coyuntura en el principal grupo de la oposición para convocar un pleno extraordinario para "sacar adelante los peores presupuestos" para Almonte.

Faraco ha subrayado "la fuerza" de la estructura del PP en la localidad y ha adelantado que el nuevo grupo municipal apostará por "estar en la calle, con la gente y escuchando sus necesidades".