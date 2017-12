Conesa: "En la conferencia abierta de agua queremos escuchar a todos los colectivos para debatir y consensuar"

1/12/2017 - 15:27

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha explicado que en la conferencia abierta sobre agua que se celebrará este sábado en Torre Pacheco, el objetivo es que todo el partido escuche a todos los colectivos vinculados al agua, como agricultores, medioambientalistas, federaciones y plataformas en defensa del Mar Menor, entre otras.

MURCIA, 1 (EUROPA PRESS)

"El verbo que más se tiene que aplicar en política es el de escuchar. En esa dinámica de escuchar para luego debatir y consensuar es en la que queremos trabajar en todo el Partido Socialista", ha indicado.

"Lo que queremos es escuchar a todos los colectivos y que sepamos cuáles son realmente las necesidades que tenemos en la Región para después ofrecer un proyecto alternativo a los murcianos. En eso vamos a destinar los mayores esfuerzos desde el PSOE de la Región de Murcia", ha insistido.

Por otra parte, Conesa ha recordado que ayer el PP y Podemos votaron en el Congreso de los Diputados en contra de una enmienda que suponía evitar el pago que tienen que hacer todas las comunidades de regantes aunque haya trasvase cero.

Según el dirigente socialista, se trata de una petición que están haciendo las comunidades de regantes desde hace meses. "Y sorprendentemente no se aprobó en el Congreso de los Diputados por el voto en contra del PP y Podemos".

"No entendemos esa doble alma que tiene el PP, que digan que van a apoyar una cosa y luego no se respalde con decisiones firmes. No entendemos cómo desde el Gobierno de España, y con el impulso que debería tener desde la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional, no se planteen medidas inmediatas, en este caso, en los pozos de sequía, que llevan meses pidiéndose", ha añadido.

En su opinión, hoy se ha vuelto a trasladar una necesidad imperiosa de medidas a corto plazo que son posibles porque se han hecho en otros tiempos. "Incluso hemos escuchado a la ministra actual valorar esas medidas que tomó la exministra Narbona hace 10 años".

"Los políticos estamos para dar soluciones, y las soluciones se consiguen adoptando medidas en el parlamento, en la Asamblea regional y donde corresponda, y lo que no se puede hacer es estar diciendo una cosa a los regantes y luego votando lo contrario en el Congreso de los Diputados", ha concluido.