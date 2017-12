El Museo Provincial será reabierto el martes tras habilitarse el acceso y garantizarse la seguridad

1/12/2017 - 15:33

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía reabrirá el Museo Provincial de Huelva el próximo martes, tras permanecer cerrado desde el pasado 22 de noviembre, una vez que se habilite la zona de acceso al mismo y poder compatibilizar las obras de urgencia que se están llevando a cabo tras desprenderse unas placas del pórtico de entrada. Unas obras que se prolongarán durante dos semanas más, a partir del martes, y su importe ha alcanzado los 13.500 euros.

HUELVA, 1 (EUROPA PRESS)

El director general de Bienes Culturales y Museos, Marcelino Sánchez, ha explicado que el pasado miércoles hubo una reunión entre la Dirección general de Bienes Culturales y Museos, la delegación territorial y el director del museo para planificar los trabajos y se decidió delimitar la zona de entrada de los visitantes, indicando además que ya en una segunda fase se actuará en la parte derecha, por donde acceden las personas con movilidad reducida y, por último, se culminarán las obras en el lado izquierdo de la entrada.

El director general ha subrayado que "desde la Junta de Andalucía hemos puesto todo nuestro esfuerzo para abrir lo antes posible". Para ello, se ha duplicado la cuadrilla de trabajadores y la empresa mantendrá los trabajos durante todo el fin de semana.

Además, la arquitecta responsable va a terminar el estudio de seguridad y salud para que el lunes se entregue y sea visado por el Colegio de Arquitectos. De esta forma, el martes se abrirá el museo "con todas las garantías", aunque ha dejado claro que "es una obra menor, no ha sido un problema grave y, por tanto, el edificio no presenta ningún daño estructural".

El director general ha recordado que en el pórtico de entrada del museo se desprendieron unas placas que embellecían los pilares, por lo que se delimitó la zona y se solicitaron los informes correspondientes tras la visita de los técnicos, pero finalmente, el viernes 22, se decidió cerrar el museo para garantizar la seguridad y a partir de ahí, se encargó un proyecto técnico para la reforma y se decidió intervenir.

Sánchez ha insistido en que "este problema es frecuente en otros edificios de Huelva de esa época con este tipo de aplacados pétreos y con una determinada técnica constructiva de hace 40 años", y ha dejado claro que "no se ha producido por abandono, como dicen algunos".

"Ha sido una circunstancia sobrevenida y se ha actuado con celeridad y con la contundencia de la ley y de los servicios técnicos", ha recalcado. De hecho, el proyecto técnico pasó por la Comisión Provincial de Patrimonio el pasado 27 de noviembre al tratarse el museo de un BIC.

En estta línea, el director general ha anunciado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, propietario del edificio, recibirá este viernes todos los informes previos, una vez conocido lo que ha ocurrido. También ha explicado que ya se ha encargado un informe técnico para revisar el estado de todas las zonas del edificio y afrontar conjuntamente con el Gobierno central posibles intervenciones en el futuro. Al respecto, ha tildado de "conveniente que nos pongamos de acuerdo de cara a futuras obras y atajarlos juntos".

Por otro lado, el director del Museo de Huelva, Pablo Guisande, ha aclarado que los responsables de las actividades previstas que no se han podido realizar en estos días, han sido informados, así como que, una vez se reabra el museo, se presentarán las actividades programas para Navidad.

POLÉMICA TRAS SU CIERRE

En cuanto a la polémica surgida tras su cierre, del que alertó el pasado martes el coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, el director general ha reconocido que "hay que ser ágil y rápido en comunicar lo que pasa, pero teníamos que tener toda la información".

"No quiero meter el dedo en el ojo pero ponerse en la puerta a hacer una apología de que el museo se va a caer no le pinta a una persona con responsabilidad pública, ya que es mucho más fácil hacer una llamada de teléfono a la delegada e informarse", pues "no estamos en los tiempos de esa puñalada de pícaro", ha señalado.

Por su parte, la delegada de Cultura ha asegurado que antes de informar "había que tener una información precisa" y ha destacado que "se ha hecho con la máxima protección hacia los ciudadanos" y con la finalidad, ha añadido, "de no precipitarse porque si no se da la explicación exacta puede ser alarmista".