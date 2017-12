Cataluña. rivera, a sánchez: "que no se equivoque de rival. ciudadanos no es el enemigo"

1/12/2017 - 15:28

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este viernes al líder socialista, Pedro Sánchez, que no se equivoque de rival en Cataluña y que Ciudadanos no es su "enemigo" y le emplazó a rectificar después de que Sánchez asegurara que no tenía intención de pactar con Inés Arrimadas tras el 21-D.

En declaraciones desde Ámsterdam (Holanda), Rivera sostuvo que la mayoría de los socialistas "quieren un gobierno con los constitucionalistas y no con los nacionalistas", aunque Sánchez "tomó una decisión legítima" en el congreso del PSOE de junio de ir "a una nación de naciones" y a "pactos con nacionalistas".

"No se tienen que equivocar", aseveró el líder de la formación naranja, que invitó al PSOE a la reflexión después de que hayan aparecido en un puente de la provincia de Barcelona unos muñecos boca abajo con los logos de PP, PSC y Ciudadanos. "Nos están poniendo en la diana" y "lo importante es que sumemos" el 21 de diciembre, señaló.

"Le pediría al PSOE que no se equivoque de rival", dijo, para a renglón seguido insistir en que Ciudadanos no es el "enemigo" del PSOE. "Somos aliados, incluso socios de un futuro gobierno", manifestó.

