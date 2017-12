XSP critica que el Principado pretenda volver a minimizar el problema de la contaminación

1/12/2017 - 16:00

Alonso, que urge tomar medidas efectivas, recalca que la polución no ha bajado, sino que se mantiene o sube

GIJÓN, 1 (EUROPA PRESS)

El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón David Alonso ha recriminado este viernes al Principado de Asturies que vuelva a minimizar el problema de la contaminación en la ciudad.

Así lo ha señalado, a través de una nota de prensa, después de que el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, asegurara que "los planes son eficaces y la contaminación ha bajado". Según Alonso, la contaminación no ha bajado, sino que se mantiene o sube, "luego los planes no son eficaces",ha apostillado.

En este sentido, Alonso ha visto preocupante que parezca que se vuelva a negar el problema de contaminación". "Esto probablemente nos lleve otra vez a la casilla de salida de una inacción total frente al problema de contaminación atmosférica", ha incidido el edil.

"No pueden pretender que vengamos terceros a seguir poniendo soluciones sobre la mesa, porque la responsabilidad de Gobierno les corresponde a ellos", ha recalcado. No obstante, ha dejado claro que XsP seguirá colaborando y ayudando, "pero para eso lo primero es reconocer la realidad y la realidad no es que los planes son eficaces y que la contaminación ha bajado", ha advertido el concejal.