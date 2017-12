El exconsejero Mayor Oreja se responsabiliza de la expansión americana del Canal, que asegura que conocía Gallardón

1/12/2017 - 16:05

Enlaces relacionados Exgerente del Canal Arturo Canalda y exconsejero Carlos Mayor Oreja declaran mañana en Asamblea por la compra de Inassa (30/11)

Dice que la compra de Inassa fue "muy beneficiosa y prudente"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El exconsejero regional Carlos Mayor Oreja se ha responsabilizado este viernes del plan de expansión americana del Canal de Isabel II del que, según ha indicado, "tenía conocimiento" el expresidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, "como todos los temas importantes"; al tiempo que considera que la compra de Inassa al finales de 2001 fue "muy beneficiosa y prudente"

Así lo ha indicado Mayor Oreja este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid. Concretamente, ha indicado que Gallardón conocía esta política estratégica del Canal que "impulsó", después de un tiempo paralizada, cuando llegó a la presidenta de la empresa pública, pero que "no era su competencia aprobarlo".

El compareciente ha explicado que una vez aprobaron la línea estratégica, contrataron a personas para estas operaciones a través de una empresa cazatalentos. "De vez en cuando llegaban proyectos. Hubo una de Cuba pero fue desechada. Luego viene la de Colombia, que era prudente, valía la pena, tenía buena pinta, venía con una propuesta del Banco Mundial. Se hace la valoración de los técnicos del Canal. Entonces empiécese a estudiar y hágase las valoraciones", ha dicho.

De hecho, Mayor Oreja ha insistido en que la operación de Inassa "desde el principio hasta le final contaba con el control de legalidad y eficacia suficiente". No obstante, ha recordado que él ya no era presidente del Canal cuando se formalizó la compra, ya que meses antes hubo una remodelación del Gobierno por cuestiones competencias en la que no trató con Gallardón el cese como presidente de la empresa pública, ha indicado.

El interviniente en la comisión ha relatado que la compra llegó al Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la conoció como consejero ya de Educación a través de una acuerdo no muy detallado, ya que "los acuerdos del Consejo de Gobierno deben de hacerse concisos y enfocados al objeto del asunto en este y en todos los temas".

"Al Consejo de Gobierno llega esa operación y da la autorización del objeto de negocio jurídico, es decir de la compra de Inassa, y del endeudamiento (ya que se realizó a través de créditos bancarios). Por tanto, está acordando la operación en su totalidad. La operación fue legal y prudente, y muy importante y muy buena para el Canal. Estoy convencido de que se hizo con todas las garantías, y fue beneficiosa. Esa decisión es una decisión política y estratégica. Pero esa decisión se toma hace 17 años, no se gestiona por la oposición. Pero yo diría que (la oposición) aprueba la decisión estratégica de salida al extranjero", ha apostillado.

Ante la insistencia de los diputados de la oposición, Mayor Oreja ha indicado que junto al acuerdo del objeto de negocio y del endeudamiento por la compra de Inassa que llegó al Consejo de Gobierno, se le adjunta un expediente en el que figuraba que la adquisición de la empresa colombiana se hacía a través de una empresa interpuesta en Panamá. Admite que no lo miró, que se lo han contado después. "Ese expediente estaba a disposición de los consejeros. Otra cosa es que no los miremos nunca", ha apostillado.

De todas formas, y aunque ha negado que se ocultara, ha manifestado que "es poco relevante" si conocían o no esa circunstancia de la compra a través de un sociedad de un país considerado entonces un paraíso fiscal, porque la operación estaba perfectamente avalada por los técnicos y "tenía control de legalidad".

"Me hago absolutamente corresponsable de todo lo que pasó desde 1999 hasta 2003, de todo", ha concluido el exconsejero en su etapa en el Gobierno autonómico, aunque ha apuntado que no se hace responsable de lo aprobado por gobiernos anteriores o posteriores.