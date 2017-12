El Consell de Ibiza pide que las praderas de posidonia puedan medir menos de una hectárea para no quedar desprotegidas

1/12/2017 - 16:12

El Consell de Ibiza ha aprobado su informe de alegaciones al proyecto de Decreto sobre la conservación de la posidonia. Éstas se centran en asegurar "al máximo" la protección de las praderas en el litoral pitiuso ya que establecer la extensión mínima de una hectárea es "un error" al poder quedar desprotegidas praderas de menor superficie.

Entre las alegaciones del Consell, se reclama la supresión de la definición de 'pradera de posidonia' como la "unidad continua de fondo cubierto por una población densa o dispersa de fajos de posidonia oceánica que revisten el suelo por encima del 50 por ciento de su extensión, con una superficie mínima de una hectárea".

También se pide la ampliación de la protección de la posidonia oceánica a la especie 'Cymodocea nodosa', aplicándole las medidas de protección y regulación.

A la hora de abordar la retirada de restos de posidonia muerta según el tipo de playas, se considera necesario crear un anexo cartográfico para diferenciar las tipologías de calas. En cuanto a los fondeos, se propone que además de los campos de boyas, se incluyan zonas balizadas para esta finalidad.

Entre las alegaciones, para evitar afecciones a la pesca local o tradicional, se considera necesario añadir la prohibición de instalar fondeos fijos o campos de boyas en zonas con artes de pesca tradicional de parada o zonas de caladeros.

El Consell ha explicado que las praderas tienen un régimen de protección prioritario y, por ello, la exoneración de dicho régimen debe limitarse exclusivamente a situaciones o casos de emergencia, considerándose que no podrá exonerarse de responsabilidad al infractor en los casos en los que la pradera no sea visible, no está señalizada o no haya cartografía oficial.

El conseller insular de Medio Ambiente, Miquel Vericad, ha reconocido esperar que las alegaciones del Consell se incorporen al Decreto final.

"Es importante poner los recursos legales y técnicos para asegurar que la posidonia se preserva y esto debe incluir también las extensiones de menos de una hectárea. Cuando el Decreto esté aprobado definitivamente, tendremos una herramienta legal muy valiosa para planificar la protección de la posidonia", ha concluido.