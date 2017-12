Concejal de Sostenibilidad insiste en que "no se va a quitar ninguna sanción" por los ruidos a los colegios

1/12/2017 - 16:13

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha insistido este viernes, en relación con las multas de 12.000 euros a dos colegios por los problemas de los ruidos debido a las actividades por las tardes, que el Área de Medio Ambiente "no va a quitar ninguna sanción a nadie, porque sería un delito", abogando, no obstante, en colaborar, entre otros, en medidas correctoras.

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

"Hay una infracción cometida y cuando uno comete una infracción, aunque haya acuerdos posteriores, eso no puede quedar impune", ha asegurado Jiménez tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha dicho quedarse "perplejo" tras escuchar que se pida que la sanción "se pueda reconducir".

"La única manera de resolver la sanción es pagándola", ha incidido el concejal, al tiempo que ha reiterado que espero "que nadie podrá pedir que una sanción se guarde en un cajón, porque eso es un delito y se llama prevaricación".

En este punto, ha explicado el procedimiento administrativo llevado a cabo con el colegio Revello de Toro, asegurado que se manda un apercibimiento el 10 de septiembre de 2014; posteriormente, el 9 de enero de 2015 y el 26 de marzo de 2015; asimismo, el 18 abril y 20 de abril se mandó a la Consejería y al colegio el inicio de la incoación del procedimiento sancionador y "se le da un mes para adoptar medidas correctoras", aunque no "se presenta alegación alguna por parte de Educación".

De igual modo, el 13 junio y el 9 de junio "se manda notificación a la Consejería y al colegio" advirtiendo de que "se considera suficientemente probado los hechos imputados al inculpado y su atribución al mismo", teniendo 15 días hábiles para las alegaciones y transcurrido el plazo "no se presentan".

"Cuando uno presenta un expediente de tres años, se mandan en siete ocasiones requerimientos y no se contesta, no se quién se extraña de una sanción", ha señalado.

Por ello, ha dejado claro que el Área de Medio Ambiente "no va a quitar ninguna sanción a nadie, porque seria un delito, una prevaricación", asegurando, además, que "distinto es que se ha llegado a acuerdo --posterior-- para que se le dé amparo al entrenamiento de los clubes en colegios públicos".

"Se ha llegado a un acuerdo para que puedan entrenar pero no quitará el cumplimiento de la legislación", ha defendido el concejal de Medio Ambiente, asegurando que "a ver si ahora alguien cree que porque haya un acuerdo de Ayuntamiento y Junta para que los clubes puedan entrenar uno tiene 'Ancha es Castilla' y se puede hacer lo que les dé la gana".

Al respecto, ha incidido en que "las reglas están para cumplirlas todos", abogando, en este sentido, por tomar las medidas correctoras como la insonorización en el Lex Flavia y, por otro lado, en el Revello de Toro, ha dicho, "hemos llegado a un acuerdo con los vecinos y no hay problemas", pero "hay una falta que se cometió". "Estamos hablando de algo grave", ha valorado.

A juicio de Jiménez, "desde 2014 al 2017 hay tiempo suficiente para ser firmes las sanciones", ha dicho, asegurando que "hemos sido moderados para que se tomen medidas y soluciones. "Nadie puede decir que no sabía que no iba a llegar esto", ha incidido.

ACUERDO CON JUNTA

Cuestionado, en concreto, por si estas sanciones dilapidan el acuerdo con la Junta, Jiménez ha opinado que no. "No debe de dilapidar el acuerdo con la Junta, porque el Gobierno andaluz transfiere al Ayuntamiento la responsabilidad para los entrenamientos de actividades deportivas", por tanto, "no tiene que haber problema".

"Es el Ayuntamiento el que asume responsabilidad y le hace un favor al Gobierno andaluz, si no quiere que lo firme, que siga la Junta con esa responsabilidad", ha dicho el edil, que ha señalado que el ánimo de todos es que puedan entrenar.

En este punto, ha incidido, no obstante, en que "aún así con el Ayuntamiento responsable no nos eximirá del cumplimiento de la norma". "Nosotros les cederemos al club el espacio para entrenar y ellos serán responsables de este tipo de acciones", ha agregado.

TODOS LOS EQUIPOS ENTRENANDO

Jiménez ha asegurado que ahora mismo todos los equipos están entrenando, a excepción de en el Lex Flavia, que lo hace en Ciudad Jardín desde hace meses, ya que "no hemos podido ultimar con la dirección del centro el proyecto de insonorización". "Nosotros les propusimos uno y la dirección no le parece el más adecuado y quiere que se cambie, lo que provoca que se retrase".

De igual modo, ha añadido que no hay previstas más sanciones, pero "hay un apercibimiento al Puerta Oscura, como lo ocurrido en 2014". "En ese paso está, por lo que deben tomar las medidas ya para aminorar el ruido y deben demostrar que se han tomado las medidas".

SANCIÓN

En este sentido, ha recordado que el Lex Flavia hace una alegación y presenta una medición en la que reconoce "que superan en diez decibelios los niveles permitidos", por lo que "eso sigue siendo una falta muy grave y acarrea una sanción de 12.001 euros y el cese de la actividad deportiva".

"Nuestra medición es en 15 decibelios, la norma dice a partir de siete cesar la actividad. Es muy fácil pensar que los niños no pueden entrenar", pero "sí, lo que no pueden es generar el ruido que están generando, a ver si alguien piensa alguna vez en los vecinos, que superar en 15 decibelios no es una percepción del vecino quisquilloso, es una barbaridad en cuanto a los niveles permitidos".

Es más, ha dicho que en Lex Flavia "el problema no son los niños, es el eco que hay, producido por un techo y la solución es apantallar y eso es lo que queremos hacer"; mientras que en Puerto Oscura habrá que "insonorizar el pabellón y es el primer paso para trabajar".

Asimismo, en el colegio Revello de Toro, ha explicado Jiménez "que los vecinos --los denunciantes-- han reconocido que ya no había niveles molestos, tras las medidas tomadas por el centro, que eran suficientes".

Por último, sobre el convenio con la Junta ha recordado que el Ayuntamiento lo aprobó en la junta de gobierno local, y "se les mandó al Gobierno andaluz y estamos a la espera de que nos llamen para la firma".