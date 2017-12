Cataluña. el gobierno se esforzará para que las del 21-d sean unas elecciones "de verdad" y sin "ninguna interferencia de tipo informático"

1/12/2017 - 15:48

El Gobierno se esforzará para que las elecciones autonómicas del 21-D que ha convocado en aplicación del artículo 155 de la Constitución sean unos comicios "de verdad" y no la "farsa" de los independentistas del 1-O y que no "haya ninguna interferencia de tipo informático".

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Cuando se le preguntó si la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada este viernes contemplaba algún apunte sobre Cataluña, indicó que han sido todo "intervenciones generales" las que se han producido en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en la que sí se ha puesto "énfasis sobre el ciberespacio y la seguridad".

Ello le llevó a resaltar "el esfuerzo del Gobierno para que estas elecciones sean no solo con arreglo a la legislación, no sólo con tarjetas censales, con urnas reglamentariamente establecidas y con interventores y con apoderados, es decir, unas elecciones de verdad y no como aquella farsa del 1 de octubre", sino "para que no haya ninguna interferencia de tipo informático".

"El interés que tenemos todos es garantizar que son unas elecciones donde el pueblo catalán va a expresarse con libertad ", remachó el portavoz del Ejecutivo. También dijo que la cuestión de los ataques por Internet ha sido tratada en esta reunión en relación con procesos electorales para que "la voluntad de los catalanes sea clara, que voten en libertad y que los resultados sean correctos, y para evitar posibles intromisiones de cierto riesgo como hemos visto en otros procesos electorales", añadió.

Estas declaraciones las hace el Ejecutivo horas después de que uno de los partidos que se presentan a estos comicios, ERC, haya sembrado dudas sobre las elecciones y anunciado que pondrá en los colegios miles de interventores para asegurarse del recuento.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo criticaron que se siembren estas dudas por parte de uno de los convocantes que montaron unas elecciones sin garantías, aludiendo al referéndum ilegal del 1-O.

Además, dichas fuentes apuntaron que desde el Gobierno no se van a responder a las ocurrencias que surjan en campaña, entre las que se incluyen las cuestiones sobre la Hacienda propia y la quita de la deuda plantea por el candidato del PSC, Miquel Iceta.

Así, reconocieron que no hay ninguna preocupación sobre lo que pueda ocurrir durante la campaña, tampoco desde el punto de vista judicial con el recurso presentado por Unidos Podemos al 155, al que le restan importancia, ni la excarcelación de los miembros del Govern que presidía Carles Puigdemont y que están en prisión preventiva.

NORMALIDAD AL MES DEL 155

Al cumplirse el primer mes de la aprobación en el Senado de las medidas adoptadas en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno destacó la "normalidad democrática" que reina en Cataluña.

Méndez de Vigo, en una intervención en la que destacó que la aplicación del 155 se logró "desde la unidad de los partidos constitucionalistas", indicó que se aplicó con "la fuerza de la democracia" y se buscó "el momento oportuno para minimizar los daños".

Así, el ministro portavoz indicó que la aplicación del 155 tuvo por objetivo "restaurar la legalidad, encauzar el autogobierno y velar por el interés general" y con su puesta en marcha "se devolvió la palabra a quien tiene que tenerla de verdad", a los ciudadanos, con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

Subrayó que la puesta en marcha "ha llevado a recuperar la normalidad democrática que los secesionistas habían puesto en solfa", de manera que "todos los servicios públicos han seguido prestándose con total normalidad", como la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como "la seguridad y los Mossos", que "se han prestado con eficacia". "Los funcionarios de la Administración autonómica están actuando con profesionalidad, con eficacia y ejemplaridad", destacó el portavoz del Ejecutivo.

CONSTITUCIÓN

Por otra parte, Méndez de Vigo recordó que ya se han iniciado los trabajos para la conmemoración el año que viene de los 40 años de la Constitución española. Para ello, destacó el "consenso" que se consiguió en 1978 y que se plasmó en ese texto, que se ha convertido en "la piedra angular de la transformación de España".

El portavoz del Ejecutivo remarcó que, junto a la Constitución y como traducción de la misma, hubo "varios consensos" en España, como "la aceptación política plena de todos los actores de ese marco constitucional, de sus instituciones y de las reglas del juego". "Fuera de la ley no hay democracia y la política que se haga al margen de ella está inhabilitada", remachó.

