Diputación celebra la Navidad con un gran belén, iluminación, música clásica, zambombás y teatro infantil

1/12/2017 - 16:34

La Diputación de Málaga celebra la Navidad estrenando un gran Belén e iluminación en su sede, además de conciertos de música clásica tanto en la capital como en la provincia, zambombás, teatro para escolares y visitas de los mayores.

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

En concreto, a partir de las 20.00 horas el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, tiene previsto inaugurar el alumbrado navideño de la sede de la institución, en la calle Pacífico, y el monumental belén que se ha montado conjuntamente con el Distrito Municipal de la Carretera de Cádiz.

En el acto también se contará con el concejal delegado del distrito, Raúl Jiménez, y el autor del belén, Diego Alonso, así como de Antonio Díaz, el promotor y fundador del Museo de Belenes de Mollina, considerado como el más grande del mundo.

El grupo de teatro infantil 'La Carpa' con su espectáculo 'Ángeles y Estrellas' amenizará el momento del alumbrado y posteriormente, tras la inauguración del belén, el coro 'Son de Málaga', que dirige María Isabel López Mayorga, interpretará varios villancicos populares y se brindará por la Navidad.

BELÉN

En cuanto al belén, es el tradicional realizado en varios niveles, con cuevas, dos ríos, uno de ellos de gran tamaño, mil figuras de barro vestidas de tela de acreditados autores -algunas están motorizadas para facilitar su movimiento, y más de diez mil miniaturas. Cuenta con efectos especiales y una narración en off del locutor Diego Gómez. Los arreglos musicales son de Tony Carmona, con una duración de 15 minutos.

Diego Alonso y sus colaboradores, Juan Manuel Molina y Francisco Javier Jiménez, han empleado para su elaboración durante diez meses 300 metros de malla metálica, 500 metros cuadrados de papel marrón, 80 kilos de harina, 4.000 kilos de piedras y rocallas.

Asimismo, han empleado diez kilos de musgo natural, 400 kilos de tierra y 200 de arena de albero, diez sacos de cemento cola, cinco sacos de escayola, 50 kilos de pintura de varios colores, 70 kilos de silicona, 60 metros de tubería, 1.800 metros de fibra óptica, 800 bombillas, 30 tubos fluorescentes, 3.000 metros de cable, etcétera, lo que lo convierten en uno de los más grandes de Málaga. El año pasado estuvo instalado en La Tabacalera, recibiendo la visita de más de 110.000 personas.

Se representan numerosas escenas bíblicas: Anunciación de San Gabriel, desposamiento de la Virgen, la llegada a Belén, empadronamiento, pidiendo posada, pesebre, venida y adoración de los Reyes Magos, anunciación y adoración de los pastores, alabanza de los ángeles, circuncisión, visita de Santa Isabel, séquito de Herodes, matanza de los Santos Inocentes, huída a Egipto y Sagrada Familia, entre otras.

Este montaje belenista, que ocupa 180 metros cuadrados, se encuentra en la parte inferior de la unión de los dos edificios de la Diputación, en la calle Pacífico. Así, podrá ser visitado hasta el 5 de enero, de 10.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario será de 10.00 a 17.00 horas, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Además, los colegios interesados en visitarlo pueden ponerse en contacto con el Departamento de Protocolo de Diputación, a través del teléfono 952-13.35.61 o del correo electrónico protocolodiputacion@malaga.es.

ZAMBOMBÁS EN LOS PUEBLOS

Por otro lado, para la celebración de la Navidad la Diputación cuenta también con la colaboración de la cantante malagueña Encarni Navarro que llevará sus conocidas zambombás infantiles a la provincia, gracias a la delegación de Educación. Este pasado jueves comenzaron las actuaciones en el auditorio Edgar Neville de la Diputación con la participación de 800 escolares.

Así, este viernes ha sido el turno de Coín desde el convento de Santa Lucía; el 5 de diciembre en Torrox, a las 18.00 horas en la plaza de la Constitución; el 7 de diciembre en Cómpeta, en el salón de actos del Ayuntamiento.

Con esta iniciativa se pretende emular a las celebraciones por la llegada del niño Jesús en los corralones de barrios típicos de la capital como el Bulto, el Perchel, la Trinida o el Palo, a través de villancicos y cánticos populares. Encarni Navarro, con su espectáculo ilustra a esos patios de vecinos, donde los dulces navideños pasarán de mano en mano por cada uno de los niños, para que sientan la magia de un antiguo corralón navideño.

Por su parte, el artista Ortigosa llevará su espectáculo 'Esto es la navidad' a Moclinejo, concretamente el 8 de diciembre a las 20.00 horas en la plaza del pueblo.

MÚSICA CLÁSICA

La Diputación de Málaga también ofrecerá los tradicionales conciertos de Navidad este fin de semana de la mano de la Orquesta Sinfónica Provincial en el MVA este sábado a las 20.00 horas y la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Orquesta Escuela el domingo 3 de diciembre a las 12.00 horas, aunque las invitaciones están agotadas.

Bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich y con Luis María Pacetti como tenor solista, la OSPM interpretará el sábado los villancicos 'A Christmas Festival', 'Sleigh Ride', 'Plink! Plank! Plunk!' y 'The Typewriter', de L. Anderson; 'Dein ist mein ganzes Herz de Das Land des Lächelns', de Franz Lehár; 'Wien du Stadt meiner Träume', de Rudolf Syeczinski; 'The Bells of Christmas' y 'Christmas at the Movies', de Arr. J. Krogstad; 'Adeste Fideles', de J. F. Wade; y 'Have yourself a merry little Christmas', de H. Martin y R. Blane.

Por su parte, la JOPMA, bajo las órdenes de Iván Nuño Guerrero, deleitará a los espectadores el domingo con la Sinfonía número 5 de P. I. Tchaikovski y villancicos populares, mientras que la OE interpretará Popular Marroquí, de 'Hyjaz', y otros villancicos.

El día 15 la Diputación tendrá otra cita con la música clásica también con motivo de la navidad. La Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del director Francisco J. Martín Jaime y dentro del ciclo 'La Filarmónica Frente al Mar', interpretará desde el Auditorio Edgar Neville la última actuación del año, la suite orquestal El Cascanueces de P.I Tchaikovsky, con la participación de la Escolanía Santa María de la Victoria.

Las entradas se pueden adquirir en www.mientrada.net y en el teléfono 902999707 por 15 euros --precio general-- o diez --precio reducido: jubilados, discapacitados y jóvenes hasta 25 años--.

Previamente, a las 18.30 horas, La Térmica, acogerá una conferencia por parte de la musicóloga María Ruiz Hilillo titulada 'Músicas para celebrar la Navidad: el Cascanueces y mucho más'. La entrada será libre hasta completar aforo.

TEATRO INFANTIL Y VISITA DE LOS MAYORES

El auditorio Edgar Neville de la Diputación también ofrecerá teatro para los más pequeños. Los famosos cuentos de navidad de Dickens llegan a una niña del presente a través de su particular visión de la Navidad con el espectáculo Fantasía de Navidad, al que asistirán 800 escolares de la provincia el 11 de diciembre en dos pases a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Además, gracias a la delegación de Servicios Sociales, más de 3.000 mayores de los municipios menores de 20.000 habitantes tendrán la oportunidad de desplazarse a la capital para visitar el belén de la Diputación y el alumbrado del centro histórico de Málaga.