Susana Díaz interviene este sábado en Torremolinos en el acto del PSOE-A por el 40 aniversario del 4D

1/12/2017 - 16:32

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, intervendrá este sábado en el acto que el partido desarrollará en Torremolinos (Málaga), con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de las manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El acto se llevará a cabo en torno a las 11,30 horas en el Palacio de Congresos de Torremolinos, y también están previstas las intervenciones de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Rafael Escuredo, participantes directos de los acontecimientos que se vivieron tanto el 4 de diciembre de 1977 como el 28 de febrero de 1980, cuando se desarrolló el referéndum por la autonomía.

La dirección del PSOE-A ha manifestado que conciben la conmemoración del 40 aniversario del 4D no desde la "melancolía", sino como un impulso de cara al debate territorial.

El PSOE-A ha elaborado un vídeo, que emitirá durante el acto, y ha editado un conjunto de postales con imágenes de esas manifestaciones del 4D, dentro de su campaña conmemorativa, de la que darán cuenta sus cargos orgánicos en todos los rincones de Andalucía.

En los últimos días, Susana Díaz ha reivindicado la vigencia del espíritu del 4 de diciembre de 1977 "en un momento en el que España está decidiendo qué presente y qué futuro quiere tener". Ha reclamado la recuperación de aquella lucha como ejemplo de la capacidad de un pueblo para ganarse el derecho a escribir su propio destino. Entonces, según ha dicho, fueron un millón y medio de andaluces los que salieron a la calle "pidiendo dignidad, igualdad y libertad, y lo hicieron para cambiar la historia que estaba escrita para nosotros".

Díaz ha señalado que esta efeméride marcó un punto de inflexión: Andalucía entonces, "con dignidad, con solidaridad, con igualdad y con mucho orgullo salió a la calle para cambiar esa letra escrita por los constituyentes" y decir "que en este país teníamos que disfrutar de igualdad de oportunidades, de derechos y de libertades".

Para la presidenta, 40 años después, Andalucía seguirá siendo garantía de igualdad entre todos los ciudadanos: "seremos leales y fieles a aquel legado que nos dejaron".

La presidenta ha subrayado que sin el 4D, los andaluces no hubieran podido construir la autonomía y escribir estos años de libertad y progreso. Ha considerado que la movilización de entonces, como clave de lo que fue el 28F de 1980, toma actualidad en pleno debate territorial.

Convencida de la idoneidad de este trabajo, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, Díaz ha explicado que los jóvenes andaluces contarán a partir de ahora con una referencia que les permitirá conocer por qué el pueblo se echó a la calle ese frío y lluvioso día de 1977, en una fecha que simboliza la lucha contra la desigualdad. "Ciudadanos a pie querían una tierra mejor, se rebelaron porque no querían que Andalucía fuera una tierra subdesarrollada, atrasada, sin oportunidades, con una tasa de analfabetismo enorme y donde las mujeres estaban en casa porque no podían trabajar y donde desgraciadamente no disfrutaban del bienestar que hoy tenemos", ha insistido.

La Ejecutiva Federal del PSOE ha expresado su apoyo y participará en los actos que los socialistas andaluces han preparado para conmemorar el 4D. Así, los secretarios de Igualdad y de Relaciones Institucionales, los andaluces Carmen Calvo y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, respectivamente, se desplazarán este sábado a Torremolinos para estar presentes en el acto central del PSOE-A.

"Estaremos en Torremolinos porque nos sentimos orgullosos como socialistas de lo que acaeció en aquella fecha", ha dicho Gómez de Celis, que seguidamente ha precisado que, para los socialistas andaluces, el acto central de celebración de su autonomía ha sido "siempre el 28 de febrero", fecha en la que se votó en referéndum en 1980 la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. El 4 de diciembre, según ha explicado, fue una "fecha reivindicativa", mientras que el 28 de febrero ha representado siempre la "conmemoración de la democracia" y la concreción del 'sí' andaluz a estar "en el máximo nivel competencial" que permitía la Constitución, que fructificó un año después en el Estatuto de Autonomía.