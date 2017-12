Cataluña. el gobierno sitúa a iglesias como un "apéndice de los independentistas" tras el recurso contra el 155

1/12/2017 - 16:10

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El Gobierno considera que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está en una "deriva" que lo ha llevado a situarse como un "apéndice de los independentistas".

De esta manera respondió el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, cuando se le preguntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el recurso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que van a presentar Unidos Podemos– liderado por En Comú- ante el Tribunal Constitucional.

El ministro portavoz indicó que sólo ha "oído" que han anunciado la presentación de este recurso y que "todavía" no se sabe cómo lo van a formalizar, por lo que será "pura especulación" cualquier comentario.

No obstante, restó importancia a la situación porque, "desde el respeto" y "sin conocerlo", "no tiene mucha consistencia jurídica" porque se trata de plantear "un recurso (ante el TC) sobre un artículo que está en la Constitución", por lo que le pareció "sorprendente" esta decisión de "UP", fórmula que empleó cada vez que se refería a Podemos, empleando las siglas al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el que está la formación que encabeza Iglesias.

No obstante, dijo que esta decisión está "en la línea de Iglesias Turrión desde la moción de censura", en la que recordó que fue apoyado por ERC y Bildu. A partir de ahí, dijo, "la deriva" de Iglesias "es siempre actuar de apéndice de los independentistas. Y presentar este recurso, que sin conocerlo me parece que no tiene mucha consistencia jurídica, me parece que sorprenderá a muchos de los votantes de UP", añadió.

Así las cosas, Méndez de Vigo reconoció que él está más con las posiciones de "una de las fundadoras de UP"; que decía que le "gustaría más que Podemos hablara más de España y a los españoles que a los independentistas", en alusión a las palabras de Carolina Bescansa en las que criticó la posición de su formación ante la deriva secesionista en Cataluña.

(SERVIMEDIA)

01-DIC-17

MML/gja