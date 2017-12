IU ve "en entredicho" la aplicación de las medidas para proteger de cortes de luz o gas a los desfavorecidos

1/12/2017 - 16:44

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha puesto este viernes "en entredicho" la efectividad de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa para agilizar la tramitación de ayudas sociales y evitar los cortes de luz, agua y gas a las familias que acrediten una situación económica extrema ante los servicios sociales del Consistorio.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

González Rojas ha realizado estas declaraciones después de tener conocimiento de diferentes casos de vecinos con graves necesidades que habrían intentado beneficiarse de este mecanismo, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y dichas empresas energéticas, y que "no han podido lograrlo".

En teoría, en virtud de la firma de estos convenios, el Consistorio avisaría a Endesa, Iberdrola y Gas Natural de los casos en los que no procede cortar el suministro a un cliente, una vez que los técnicos de los distritos hubiesen estudiado la situación de las familias. "Pero la información que nos llega es que los trabajadores de los servicios sociales no siempre tienen claro el protocolo a seguir y son muchos los vecinos que, reuniendo los requisitos, no consiguen acogerse a las ayudas sociales para poder hacer frente a los recibos", denuncia el portavoz de IU.

"OPACIDAD"

"Tampoco ayuda a facilitar las cosas la opacidad con la que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) está gestionando esta cuestión", remarca Rojas. Y es que, "por razones que desconocemos", en la actualidad "no es posible acceder" a estos acuerdos, ni visualizarlos, ni descargarlos desde el Portal de Transparencia y además la información ha "desaparecido" de la pestaña de 'Convenios y colaboraciones' del apartado de servicios sociales.

Por ello, Izquierda Unida ha registrado varias preguntas ante el Ayuntamiento, en las que, entre otras cosas, solicita saber las ayudas tramitadas en lo que va de año en base a estos convenios, la información con la que cuentan los trabajadores de los centros de los servicios sociales al respecto, o los motivos por los que "no hay nada sobre dichos acuerdos recogido en el Portal de Transparencia del Consistorio".

Desde IU recalcan que, "más allá de la propaganda de Espadas, la realidad de los servicios sociales municipales sigue siendo muy lamentable, con unas UTS desbordadas y sin personal suficiente para atender y dar respuesta a las necesidades de las personas vulnerables que acuden allí en busca de ayuda". Una situación que en zonas desfavorecidas como el distrito Cerro Amate, donde las listas de espera se han incrementado notablemente, ya ha motivado movilizaciones vecinales en demanda de unos servicios sociales dignos.