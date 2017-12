El Ayuntamiento vota contra la demolición de facto del edificio del Paseo del Prado 30 y podrá vetar su derribo

1/12/2017 - 17:01

Destacan las "escasas diferencias" con respecto al primer proyecto de la Fundación Ambasz, dictaminado de manera desfavorable en enero por Patrimonio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido este viernes en la Comisión Local de Patrimonio tres votos particulares contrarios al dictamen aprobado de viabilidad del nuevo proyecto de edificación presentado por la Fundación Ambasz y que supone de facto la demolición del inmueble de Paseo del Prado 30. El Consistorio no podrá presentar recurso contra la decisión de la Comisión --no son recurribles-- pero sí "tiene capacidad de protección de este edificio municipal al no autorizar el derribo".

Lo ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, a Europa Press después de que un segundo proyecto de la Fundación Ambasz para levantar en Paseo del Prado 30 su museo de la arquitectura haya sido aprobado a pesar de las "escasas diferencias" con respecto al primero, que fue dictaminado de manera desfavorable en enero de este año por la misma Comisión de Patrimonio.

"No ha cambiado sustancialmente", ha indicado el concejal. Los cambios pasan por el material de la fachada, que tampoco se concreta, o por la inclusión de un retranqueo de 1,5 metros para ampliar las aceras. La volumetría y la configuración se mantienen.

DERRIBO DE UN EDIFICIO MUNICIPAL

En los dos proyectos presentados por la Fundación Ambasz se plantea la sustitución del edificio, lo que plantea el derribo previo. La Comisión ha dado luz verde al dictamen con los votos de los seis miembros de la Comunidad y los tres contrarios del Ayuntamiento, postura que han defendido en base al informe elaborado por técnicos de Desarrollo Urbano Sostenible a petición de Patrimonio preguntados sobre un posible aumento de la catalogación. El Consistorio justificó dicho aumento en base a la importancia histórica y arquitectónica del inmueble.

Desde el área han recordado que el Plan General establece que un edificio con catalogación ambiental se puede derribar para construir uno nuevo si se acredita que el propuesto mejora notablemente el existente.

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL

"Esto no puede acreditarse en este edificio con los informes solicitados" (al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y al equipo científico asesor que trabaja en la candidatura del Paseo del Prado como espacio Patrimonio de la Humanidad), por lo que demolerlo es entendido desde el Ayuntamiento como un "incumplimiento del Plan General".

Tras analizar estos informes, la Comisión de Patrimonio ha acordado que la nueva propuesta de Ambasz para Madrid es "viable" basándose en "las notables mejoras del proyecto" así como "en el escaso valor arquitectónico del edificio a sustituir, que igualmente se expresa en el informe del COAM".

"De igual modo valoramos la manifestación del comité científico organizado en el seno de la candidatura 'El Sitio del Retiro y el Prado' en cuanto a que la presencia de una institución cultural de este tipo se inscribe dentro de los valores que la propuesta representa", recoge la resolución.

IMPORTANCIA HISTÓRICA Y ARQUITECTÓNICA

El Ayuntamiento se ha desmarcado con un informe que defiende el mantenimiento del edificio por su importancia histórica y arquitectónica. Se trata de un inmueble con "un indudable simbolismo para la ciudad": construido entre 1925 y 1936, fue una de las Tenencias de Alcaldía realizadas en Madrid en el primer tercio del siglo XX para la descentralización del Ayuntamiento. De hecho se diseñó a imagen de la sede del Ayuntamiento, situado en la Plaza de la Villa.

El edificio ocupa una parcela de 895 metros cuadrados con 3.000 metros construidos. Iniciado en 1925 fue prácticamente terminado en 1936. Desde su inicio ha sido Tenencia de Alcaldía, ha sido sede e servicios de puericultura, casa de socorro, archivos de los juzgados municipales, centro de salud o aulas educativas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Su autor, el arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusiá, firmó obras racionalistas de la ciudad como el Viaducto de Bailén, el mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, la Nave para sacrifico de aves del Matadero, el Mercado Central de Pescados de Puerta de Toledo, el edificio de la Tenencia de Alcaldía de Ribera de Curtidores, la sede de la Imprenta Municipal o el Mercado de Olavide, demolido en 1974.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, señaló ayer en rueda de prensa que este edificio "nunca debió ser desprotegido con un trámite rápido".

Sobre el convenio firmado por el PP de Ana Botella con la Fundación Ambasz, el Ejecutivo de Ahora Madrid indicó meses atrás que incluía la concesión demanial en marzo de 2015 pero sin constar un canon, "algo inusual", sumado a la modificación del inmueble con un Plan Especial que el concesionario quería llevar a cabo y que fue rechazado en la Comisión de Patrimonio.

En el Catálogo de Elementos Protegidos se describe el inmueble como "interesantísimo ejemplo de arquitectura institucional del periodo republicano".

COMO SE HIZO CON EL EDIFICIO ESPAÑA

Al igual que ya hizo para evitar la desaparición del Edificio España, el Ayuntamiento de Madrid plantea iniciar una modificación de planeamiento para elevar su nivel y grado de catalogación. El Consistorio es partidario de su rehabilitación para reforzar la integración en el entorno histórico y plantea la necesidad de implantar usos adecuados en el interior que no supongan la alteración de los valores a preservar.

La edificación actual fue diseñada para albergar oficinas municipales y la arquitectura del edificio, su organización espacial y sus valores "son incompatibles con el nuevo uso que se pretende", destacaba el Ayuntamiento.

En este momento el edificio está catalogado como nivel 3 grado ambiental tras la modificación del Plan General aprobada definitivamente por la Comunidad de Madrid el 13 de junio de 2013. Con esa modificación se bajó la protección desde el anterior nivel 2 grado estructural, que aseguraba el mantenimiento del edificio.