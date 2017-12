Oposición destaca que el Gobierno de Gallardón sabía que la compra de Inassa se hizo mediante una empresa panameña

1/12/2017 - 17:07

Los portavoces de los grupos de la oposición en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid han destacado este viernes, tras escuchar a los comparecientes de hoy, que el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón conocía que la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 se hizo mediante una empresa interpuesta con sede en Panamá, país entonces catalogado como paraíso fiscal.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Este viernes ha comparecido el director gerente de la empresa pública de aguas en ese momento, Arturo Canalda; el exconsejero regional Carlos Mayor Oreja, que ha reconocido que fue el impulsor de la expansión americana del Canal; el exasesor para esta cuestión Fernando Troyano y el exsubdirector de servicios jurídicos del Canal en 2001, Juan José Caballero.

La diputada socialista Encarnación Moya ha indicado que ha quedado "bastante claro" que "en todo momento se intentó ocultar o por lo menos no se dijo públicamente que se iba a adquirir una empresa panameña".

"No cuestionamos si eso fue legal o no; lo que cuestionamos fue un sobrecoste enorme que nadie ha conseguido explicar hasta el momento. Lo que hemos sacado en claro es que el Consejo de Gobierno, con Gallardón como presidente, tenía muy clara la operación que se iba a hacer, cuando se decía que esto era una operación exclusiva del Canal", ha dicho.

"La deducción de las declaraciones de hoy es que el Gobierno sabía perfectamente la operación que se estaba haciendo y sabía que se iba a comprar una empresa colombiana a través de una empresa panameña y eso en las explicaciones que se dieron en esta Cámara también no se dijo ni se puso en los acuerdos del consejo de administración del Canal ni en los acuerdos del propio Consejo de Gobierno. Por lo tanto, algo raro hay aquí. Si no había ningún problema, ¿por qué no se dijo en ningún sitio ni se puso en ningún sitio?", se ha preguntado la parlamentaria.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la comisión, César Zafra, ha resumido como "muy interesante" la sesión de hoy porque ve que "las culpas se van repartiendo poco a poco". "Arturo Canalda ha dicho que claramente que explicó al Consejo de administración cómo se iba a hacer la operación y toda la gente que estaba ahí conocía exactamente que íbamos a gastarnos 70 millones de dólares en comprar una empresa que estaba en Panamá y nadie dijo nada", ha dicho.

Zafra también ha señalado que el exgerente del Canal ha venido con unas actas de los consejos de administración que la Comunidad "niega a la oposición", por lo que espera que más gente venga más gente con esas actas "y pueda decir lo que ocurrió".

"Lo que sabemos es que hay cierta de dejadez de funciones por parte del consejo de administración del Canal y del Consejo de Gobierno. No es normal que nos gastemos esta millonada en una empresa que podrá ser rentable o no, pero que estaba afincada en un paraíso fiscal. Y eso ni es ético ni normal. Esperaba más de un Gobierno como el de Gallardón que nadie preguntase por algo tan significativo. Hay que actuar de forma ética y comprar empresas en paraísos fiscales está muy lejos de ser ético", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha manifestado que "hoy ha quedado más claro que nunca que el Consejo de Gobierno de Gallardón tenía toda la información sobre la operación a través de un paraíso fiscal en Panamá, en contra de lo que ha declarado". "Lo que no hemos podido sacar en claro todavía es términos del contrato y del acuerdo algo tan básico de quién recibió el dinero. Debido a la opacidad del Gobierno de Cifuentes no lo sabemos", ha criticado.

Por último, el portavoz del PP en la comisión, Juan Antonio Gómez Angulo, ha afirmado que las comparecencias en torno a la compra de Inassa de este viernes "han sido absolutamente esclarecedoras sobre la absoluta legalidad del proceso".

"Hoy ha quedado claro que la expansión del Canal en Iberoamérica no es una cosa novedosa que se hace con la llegada de Gallardón a la Comunidad. Fernando Troyano ha puesto de manifiesto que empezó en el año 1991, con Administración socialista, con los primeros intentos de expandirse en Iberoamérica, no llegando a buen puerto las prospecciones que se hacen", ha apuntado.

El diputado del PP ha señalado, por otro lado, que los dos informes sobre el tema de Inassa "no desaconsejan en ningún caso, según ha dicho Canalda, la compra de Inassa; todo lo contrario, da su aprobación fiscal de que la operación se firme en Panamá".

"Canalda ha explicitado toda la documentación que se aportó al Consejo del Gobierno, donde no se ocultó absolutamente nada, como ha ratificado luego Carlos Mayor Oreja. Hubo un acuerdo breve y conciso, como son los acuerdos del Consejo de Gobierno, y se hizo todo desde la legalidad y pasando los infinitos controles que pasa cualquier asunto que se eleva al Consejo de Gobierno", ha concluido.