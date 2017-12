Podemos y PSOE critican la situación en la cárcel de Archidona y PP y Cs destacan que es una medida excepcional

1/12/2017 - 17:11

Representantes de las comisiones de Interior del Congreso y del Senado han acudido este viernes al centro penitenciario de Archidona (Málaga), donde permanecen más de 500 inmigrantes que fueron trasladados por decisión del Ministerio de Interior cuando alcanzaron las costas españolas a últimos de octubre. Los representantes de Unidos Podemos, que han acudido a la visita han coincidido en denunciar la situación en la que se encuentran los inmigrantes en el centro malagueño, mientras que el PP y Ciudadanos han destacado que se tomó esta opción debido a la situación "excepcional" por la llegada de tantos inmigrantes.

El senador del PP presidente de la Comisión de Interior en el Senado, Sebastián González, ha dejado claro antes de la visita que el traslado de inmigrantes a este centro se produjo por "la situación excepcional de afluencia de inmigrantes" en los últimos meses y "especialmente" entre los 16 y 18 de noviembre. "Ante esa situación excepcional se habilitó este centro cuyo futuro para acoger y garantizar la plenitud de los derechos de todos estos inmigrantes", ha insistido.

González ha añadido que el debate "fundamental" sobre la permanencia de los inmigrantes en el centro malagueño está en las dos sedes parlamentarias y gira en torno a "si es procedente o no, o si es legal o no" que un centro "que nació para ser un centro penitenciario puede ser utilizado de manera extraordinaria para ser un centro que acoja a los inmigrantes". Ante esto, ha afirmado que "la mejor forma" de resolverlo es "venir a ver en qué condiciones se encuentran los inmigrantes, si realmente se dan todos los servicios y si se cumple la ley".

Preguntado, en declaraciones a los periodistas previamente a la visita, por el comunicado del Defensor del Pueblo donde éste afirma que detecta "numerosas carencias" en la cárcel de Archidona, González ha dicho que desconoce dicho comunicado pero que "si hay carencias evidentemente hay que subsanarlas". A esto, ha añadido que "es un centro nuevo" por lo que es de "suponer" que habrá carencias porque se encuentra en periodo de "arranque".

"Lo importante es ver si hay alguna carencia, que se detecte y se arreglen para prestar el servicio en los términos que marca la ley y garantizar los derechos de los migrantes", ha dicho. Además, ha reiterado que los inmigrantes se trasladaron a este centro para "cumplir la ley" y "prestarle un servicio humanitario" a la "avalancha extraordinaria de personas" que llegaron a las costas españolas. Por último, ha concluido que el futuro de los inmigrantes que están en Archidona "no lo decidirán nadie más que los jueces" que serán quienes "decidirán si hay que retornarles" o tomarán otra decisión al respecto.

CS: ES UNA MEDIDA "EXCEPCIONAL"

El diputado de Ciudadanos Luis Salvador, que forma parte como vocal en la Comisión de Interior del Congreso, ha señalado que el traslado que se hizo de los inmigrantes fue una "medida absolutamente excepcional" por lo que "no se puede contemplar como una medida firme" y ha pedido al Gobierno que esto "no se convierta en costumbre" sino que trate de llegar a la situación donde "no se tengan que tomar este tipo de medidas excepcionales". "Entendemos esto como una medida excepcional, no podemos ser más críticos que garantizar que se trate a los inmigrantes adecuadamente y reciban todo lo que necesitan de una manera digna", ha dicho, en declaraciones a Europa Press tras la visita.

Salvador ha asegurado también que "las instalaciones son nuevas y no se ha abierto todavía" por lo que "no pueden tener prácticamente defectos" más allá algún problema que "se ha ido solventando sobre la marcha" desde que llegaron los inmigrantes. "Se han conseguido garantizar que todos puedan recibir vistas de familiares y que puedan comunicarse con ellos, que tengan también asistencia letrada y el Defensor del Pueblo, que también ha visitado el centro, ha hecho una recomendaciones sobre cosas que entendía que podían mejorar", ha dicho, al tiempo que ha felicitado a los funcionarios que están haciendo "un gran trabajo" en el centro.

PSOE: SITUACIÓN "DESASTROSA"

Por su parte, el portavoz socialista de Interior en el Congreso, David Serrada, ha asegurado tras haber visitado el centro que la cárcel vacía de Archidona "no reúne las condiciones necesarias" para tener inmigrantes dentro. Serrada, que ha calificado de "desastrosa" esta situación, ha asegurado que el centro entró en funcionamiento sin contar con los servicios básicos y que "los inmigrantes, que entraron sin tener las condiciones mínimas, siguen ahora teniendo carencias".

"Esto es una chapuza que van intentando solucionar día tras día según van pasando cosas y todo obedece más al voluntarismo de quien está trabajando que de la existencia de órdenes concretas sobre qué hacer. Los que trabajan aquí se tienen que buscar la vida", ha denunciado.

Para el portavoz socialista de Interior, la cuestión "no es si las instalaciones son mejores o peores", sino que "se trata de un incumplimiento respecto a lo que marca la legislación" puesto que no permite el internamiento de estas personas en un centro penitenciario.

"Las condiciones en las que se encuentran estas personas no cumplen los criterios exigidos a un CIE", ha remachado. Por todo ello, ha reiterado la petición de explicaciones al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y le ha exigido que "ponga fin de una vez a esta clarísima vulneración de los derechos fundamentales de estas personas".

PODEMOS: EL PP "ENTIERRA EL ESTADO DE DERECHO"

La diputada de Unidos Podemos y portavoz adjunta en la Comisión de Interior del Congreso Ione Belarra ha exigido "que se pongan en libertad" a las personas que "están siendo retenidas" en Archidona porque la decisión de Interior de trasladar a este centro a los inmigrantes es "un eslabón más de la cadena de irregularidades continuadas por el PP en materia de Derechos Humanos". A esto, la diputada ha añadido en que es "una ilegalidad" tener a los inmigrantes este centro "tras haber hecho una dura travesía por el Estrecho".

Belarra ha reiterado a Interior que "ponga inmediatamente en libertad" a las personas de Archidona y se les traslade a programas de acogida para "personas que han vivido una situación crítica como un viaje en patera". Por otro lado, ha calificado la visita como un "paripé" con una "duración muy corta" que es la muestra de que "el PP está vulnerando la legalidad y que este espacio entierra el Estado de Derecho en nuestro país, sentando un peligroso precedente".

Por su parte, la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora también ha participado en la visita para "denunciar que es ilegal el internamiento de inmigrantes en centros penitenciarios". "Esto es una cárcel, se ve como tal y tiene una orden de apertura como cárcel y no como CIE", ha insistido Mora, quien ha criticado que el Gobierno haya tenido "una falta de previsión" ante la llegada de inmigrantes. A su vez, ha lamentado que con el traslado de inmigrantes a Archidona se "pisoteen los derechos humanos de las personas".

"Hemos tenido la oportunidad de hablar con tres jóvenes, posiblemente menores de edad, con quienes nos hemos entrevistado rodeados por numerosos antidisturbios y hemos tenido que cortar la conversación, al carecer del mínimo de tranquilidad necesario para denunciar las situaciones que hayan podido sufrir", ha narrado Maribel Mora a su salida de las instalaciones. Además, la senadora Mora ha relatado que "no les han dado ropa, carecen de agua caliente y calefacción y una persona con fiebre no ha podido recibir asistencia médica".