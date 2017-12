Un fallo en un ascensor del Hospital de Getafe provoca lesiones a una celadora

1/12/2017 - 17:30

Una celadora del Hospital de Getafe ha resultado herida leve al producirse un fallo en el ascensor en el que iba con un paciente, por lo que desde el sindicato CSIT UP han denunciado este viernes "el mal estado" en el que se encuentran 14 ascensores.

GETAFE, 1 (EUROPA PRESS)

Desde la Dirección del hospital han indicado que el "incidente" se debió "a un pequeño fallo en el ascensor, que en lugar de subir, bajó y frenó de forma brusca", con el resultado de que "una de las usuarias fue atendida en Urgencias, por un caso leve".

Asimismo, han asegurado que el Servicio de Mantenimiento procedió a inmovilizar el ascensor y realizó posteriormente una revisión completa en la que "no se detectaron anomalías".

No obstante, según CSIT UP, "el obsoleto" estado en el que se encuentran los ascensores del Hospital y "la dificultad" que encuentran los técnicos de la empresa mantenedora a la hora de encontrar repuestos necesarios para su adecuada reparación, hace que el mantenimiento de los mismos "no sea la solución correcta ni definitiva al problema, puesto que, en algunos de ellos, la reparación ni siquiera es posible".

En este sentido, han destacado que el deterioro de los ascensores se viene produciendo desde hace más de dos años y, "a pesar de que los responsables del Hospital, la viceconsejería de Sanidad y la Dirección del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), son conocedores de la situación, hasta la fecha no han adoptado medida alguna".

Entre algunos de los sucesos acontecidos, "consecuencia de este deterioro, fue el ocurrido el pasado mes de mayo, cuando un paciente con aneurisma tardó más de 15 minutos en ser trasladado a la UCI porque no funcionaban los ascensores".

OBRAS DE ADECUACIÓN

Desde CSIT UP han exigido que las obras de adecuación y puesta en funcionamiento de los ascensores se lleve a cabo con la máxima celeridad posible, apresurando los procedimientos para licitar el concurso para la contratación del servicio de mantenimiento, con unos pliegos técnicos más exigentes, pues "resulta incomprensible que, estando en juego la seguridad de las personas, se haya de esperar hasta 2020 para renovar los ascensores".

Por último, "en aras de que no se hayan de lamentar incidentes de mayor envergadura", han reclamado a la Dirección del Hospital que actúe con la mayor rapidez y urgencia posible, concediendo prioridad a dar solución a las problemáticas relacionadas con estas infraestructuras del centro.

Por su parte, la Dirección del Hospital ha manifestado que se acometerá durante 2017 y 2018 una inversión de 770.000 euros destinados a la sustitución y actualización de 16 ascensores, con unas mejoras que abarcan ocho ascensores del Área Asistencial, de los que 6 son para traslado de pacientes (pasillo azul), 1 de Urgencias Generales y 1 de Urgencias Ginecológicas. También afectará a ascensores de uso por parte del público (6 del pasillo morado y 2 de Consultas Externas).

Además, han recordado que, como actuación urgente, ya se acometió este otoño la sustitución del ascensor número 26 (Urgencias Ginecológicas), que entró en funcionamiento el pasado mes de octubre.

También han afirmado que estas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras del Hospital que está aprobado por parte de la Consejería de Sanidad "y se han puesto en conocimiento de los representantes de los trabajadores en varias ocasiones".

Igualmente han aclarado que el mantenimiento de los ascensores del centro "se ha desarrollado y se desarrolla actualmente con normalidad, las 24 horas del día, no habiéndose detectado ningún elemento que impida su funcionamiento".

"Cuando se han detectado incidencias que puedan suponer riesgos para la seguridad, producidas de forma puntual, se han tomado las medidas necesarias para solventarlas", han concluido.