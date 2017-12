Sindicatos exigen en Mesa Sectorial que el 24 y 31 de diciembre cuenten como jornada trabajada para todo el SAS

1/12/2017 - 17:46

El Sindicato de Enfermería (Satse), CCOO, CSIF, Faspi-SMA y UGT han exigido en la Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada este viernes en Sevilla, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) considere los días 24 y 31 de diciembre como jornada efectivamente trabajada para todo el personal, tal y como estaba reconocido antes de los recortes de 2012.

Así lo ha indicado el responsable de negociación colectiva del SAS de la FSS-CCOO Andalucía, José Antonio Aparicio, quien ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que su sindicato dejó claro, como firmante junto a CSIF y UGT del acuerdo de la Mesa General de la Función Pública de Andalucía, que la recuperación de derechos de jornada y descanso tenía que "ser plena" y que "no hubiera un agravio comparativo entre administraciones".

Así, Aparicio ha criticado la respuesta del SAS, que, explica, "ha dicho que están aplicando las 35 horas y que en estos momentos no pueden dar respuesta afirmativa a la petición", aunque "podrían valorarla para el año próximo", una repuesta que "obviamente no nos vale". "Lamentamos que el SAS no lo incorpore y lo hacemos defendiendo que cuando firmamos en la Mesa de Función Pública ese derecho se recuperaba", añade.

Para Satse, que también lamenta que el SAS "se mantenga en no contar" como jornada efectivamente trabajada para todo el personal los días 24 y 31 de diciembre, esta medida "es de justicia y evitaría mantener la discriminación que sufre el personal sanitario respecto al resto de sectores de la función pública andaluza, donde se consideran como días de descanso".

Tal y como ya señaló el Sindicato de Enfermería en un comunicado remitido a Europa Press, este "déficit" en materia de compensación de festivos que viene sufriendo el personal sanitario de Andalucía respecto a otros funcionarios genera un malestar importante entre todos los profesionales, "los cuales se ven en una franca situación de discriminación frente a otros colectivos".

Por otra parte, y entre los asuntos tratados en la Mesa Sectorial de Sanidad, desde CCOO explican que no han podido evaluar bien el documento sobre medidas para garantizar la presencia de profesionales de las categorías y puestos de difícil cobertura porque "llegó a la mesa a las once". "Un documento así no puede ser valorado de cualquier manera" porque contiene algunas cuestiones que "no nos gustan y nos generan dudas", manifiesta.

De este modo, añade que "han pedido que no se tome ninguna decisión y habrá una mesa técnica en torno a este documento que se reunirá el próximo 13 de diciembre", concluye José Antonio Aparicio.