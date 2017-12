La Ingobernable critica que se quiera derribar para que Ambasz tenga "su museo gratis por 75 años en el centro"

1/12/2017 - 17:52

El centro social La Ingobernable ha arremetido contra la decisión de la Comisión Local de Patrimonio de dar luz verde al segundo proyecto presentado por la Fundación Ambasz para el edificio municipal de Paseo del Prado 30, con la que se podrían hacer realidad las pretensiones del arquitecto Emilio Ambasz de "tener su museo gratis por 75 años en el centro".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Ingobernable destaca que el dictamen favorable de Patrimonio "supone derribar este edificio histórico" --sede okupada del centro social-- y todo porque el arquitecto Emilio Ambasz, "el amigo de (José María) Aznar, quiere tener su museo gratis por 75 años en el centro".

La segunda explicación que para La Ingobernable tiene la luz verde del dictamen es porque "no soportan ver centros sociales llenos de vida". Terminan con el hashtag #MadridNoSeVende.

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido este viernes en la Comisión Local de Patrimonio tres votos particulares contrarios al dictamen aprobado de viabilidad del nuevo proyecto de edificación presentado por la Fundación Ambasz y que supone de facto la demolición del inmueble de Paseo del Prado 30.

El Consistorio no podrá presentar recurso contra la decisión de la Comisión --no son recurribles-- pero sí "tiene capacidad de protección de este edificio municipal al no autorizar el derribo".

Este segundo proyecto de la Fundación Ambasz para levantar en Paseo del Prado 30 su museo de la arquitectura ha sido aprobado a pesar de las "escasas diferencias" con respecto al primero, que fue dictaminado de manera desfavorable en enero de este año por la misma Comisión de Patrimonio, han indicado desde el Consistorio.