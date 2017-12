Cultura organiza un encuentro para desarrolladores de videojuegos en el IV Indie MangaFest

1/12/2017 - 17:57

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, anuncia unas jornadas sobre el sector para el próximo año en Andalucía

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), participa en la IV edición del Indie MangaFest, Festival de Videojuegos y Cultura Asiática, que se celebra entre los días 1 y 3 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Cultura, que colabora con el certamen desde 2014, aporta en esta edición la celebración de un encuentro para desarrolladores 'indie' de videojuegos y el jurado para los premios Indie Mangafest 2017.

La secretaria general de Cultura, Cristina Saucedo, ha participado esta tarde en la presentación donde ha anunciado que su departamento organizará el próximo año unas jornadas sobre este sector cultural y tecnológico. Asimismo, según un comunicado, ha comentado que "la cultura del videojuego está estratégicamente alineada con uno de los ejes transversales de la Consejería, que es el Plan de Cultura Joven".

"Estamos ante un sector estratégico, donde la innovación, la creatividad y el talento juegan un papel esencial para canalizar la iniciativa emprendedora de muchos jóvenes, lo que coincide con la decidida apuesta de Cultura por favorecer la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural y con la creación de nuevos públicos, especialmente en el ámbito audiovisual", ha añadido Saucedo.

Asimismo, la responsable de la secretaria general de Cultura ha señalado que "el entorno del videojuego puede contribuir notablemente a mejorar el nivel digital de la industria cultural y creativa, al tiempo que es un referente de crecimiento económico a nivel global".PREMIOS INDIE MANGAFEST 2017

Los premios Indie Mangafest 2017 están dirigidos específicamente a proyectos indie de equipos de jóvenes desarrolladores independientes; éstos tendrán una zona exclusiva de estands donde podrán mostrar sus creaciones tanto al público asistente como a empresas interesadas.

El jurado está compuesto por las siguientes personas: Lucas González (productor de Genera Games); López Redondo (editor de 'Héroes de Papel'); Luis Navarrete Cardero (coordinador Aula de Videojuegos de la Universidad de Sevilla); Jesús Relinque 'Pedja' (coautor de la guía de videojuegos 'Génesis'); Nacho Requena (periodista especializado); José Manuel Fernández Spidey (diseñador y compositor musical, director del website 'Metodologic.com'); José María Villalobos (blogger profesional); Talía Ramírez (artista investigadora sobre videojuegos).

Las categorías premiadas son Mejor Juego Indie Mangafest 2017; Mejor apartado técnico; Mejor Banda Sonora Original; Premio a la Innovación; y Premio del Público.

Entre las empresas participantes están Therion Games (Greyfall, Madrid); Berlin by Ten (Disembodied, Madrid); Entropy (Element 0, Madrid); Starquake Games (Darkborn, Madrid); How I learned code (Mcdemy, Sevilla); The Game Kitchen (Blasphemous, Sevilla); Deimos Studio (Stygian, Málaga); Unreal Spirit (Unsacrifice, Sevilla); Iction Games (John Mambo, Granada); Promopinball (Pinball Digital y Arcade, Madrid); Dual Mirror Games (Readout First Contact, Sevilla); Muquo Games (Andrana Project, Sevilla).