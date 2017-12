El Valencia CF critica la declaración de las Corts e invita a los diputados a ver el derbi femenino

1/12/2017 - 17:57

Dice que nace del "desconocimiento" de su labor por la igualdad y que "como entidad privada seguirá tomando sus propias decisiones"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El Valencia CF lamenta "profundamente" la declaración institucional que se leyó este jueves en las Corts Valencianes en la que se le pedía que permitiera que su equipo femenino de fútbol "pueda disputar encuentros de primer nivel en su estadio de Mestalla" y cree que nace "fruto del desconocimiento de la labor por la igualdad de género y de la promoción del fútbol femenino" que realiza el club. Así, invita a los diputados a acudir a ver el derbi femenino de la ciudad "independientemente del escenario" en que se dispute.

El club ha emitido un comunicado en el que destaca su compromiso con la igualdad de género y por el fútbol femenino, que "es reconocido a nivel nacional e internacional más allá de las circunstancias específicas en torno a un partido". Así, resalta que en la actualidad apoya la práctica del fútbol por parte de casi 200 niñas y mujeres y destina, a través de la Fundació VCF, cerca del 0,4% de sus ingresos anuales de las operaciones al fútbol femenino, más de 420.000 euros.

Además, agrega: "Desde 2014, año en que inició contactos, el Valencia CF apoya a UN Women en su lucha por la igualdad de género en todo el mundo. Como primer club deportivo profesional en ser socio colaborador de la ONU en estas tareas, el club destina cerca de otro 0,4% de su presupuesto anual a programas de igualdad de género en forma de subvención directa a UN Women mediante un convenio a tres años de 1.400.000 dólares americanos".

Por tanto, señala que "ambas partidas suman más del 0,8% del total de los ingresos presupuestados para la temporada 2017/2018 del Valencia CF, una entidad privada, mientras de acuerdo con los Presupuestos de la Generalitat de 2017 "destina en torno al 0,1% del mismo a programas de igualdad de género, a través de la Dirección General del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, sin constancia de la cifra exacta destinada al impulso y promoción del fútbol femenino".

Así, el club asegura que "va a continuar con su labor de promoción de la igualdad de género y, en particular, a través de la práctica y difusión del fútbol femenino" y subraya que "como entidad privada, seguirá tomando sus propias decisiones para desarrollarla de la mejor forma, dentro de su compromiso de responsabilidad social".

En este sentido, remarca que "seguirá reservándose en el futuro la opción de que su equipo femenino vuelva a disputar algún partido, como ya hizo en abril de este mismo año, en sus instalaciones de Mestalla".

Por último, añade que, dado que no tienen constancia de su asistencia a los partidos del Valencia CF Femenino, invita públicamente "a todos los representantes de los grupos políticos de Les Corts Valencianes, firmantes de la declaración institucional de ayer, para apoyar y difundir con su presencia el derbi de la ciudad y los siguientes partidos como local del Valencia CF Femenino, independientemente del escenario en que se disputen".

PRONUNCIAMIENTO UNÁNIME EN EL PARLAMENTO

La declaración institucional se leyó en el pleno de las Corts ante las informaciones que apuntaban al hecho de que el derbi entre los equipos femeninos del Valencia CF y el Levante UD del próximo 9 de diciembre no se vaya a jugar en el estadio de Mestalla es porque el club reserva este campo solo para el combinado masculino.

El parlamento valenciano recordaba que el respeto a los principios de igualdad de género "es base fundamental para el presente y el futuro igualitario" en la sociedad y "no sólo se debe evitar la discriminación por género en el mundo del deporte, sino que se debe incentivar y promover la igualdad real".

Así, resaltaba las competiciones en las que participan entidades privadas "no deberían realizar distinciones discriminatorias de cualquier tipo", especialmente en el caso del fútbol, un deporte "muy masculinizado" en España.

OLTRA: EL VCF TIENE "DOS PRIMEROS EQUIPOS"

También la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se ha pronunciado sobre esta polémica. El mismo jueves afirmaba que le gustaría que el Valencia "siguiera en la senda de equiparar sus dos primeros equipos --masculino y femenino-- al jugar en Mestalla y en otro tipo de consideraciones".

Además, subrayaba que el Valencia CF tiene "dos primeros equipos" --el femenino, el masculino-- y que si Mestalla se reserva a "los primeros", entra "tanto el masculino como el femenino, a no ser que esté ligado al sexo y no a la división". "Lo que me preocupa es que se diga que Mestalla se reserva al primer equipo", recalcaba.

Este viernes también se ha referido a esta cuestión incidiendo en que el Gobierno valenciano siempre va a apoyar "todo lo que sea que un club de la talla del Valencia siga fomentando la equiparación y la promoción de la igualdad", incidiendo en que tiene "dos primeros equipos" y agregando que estará "muy contenta" si Mestalla "se reserva para los primeros equipos".