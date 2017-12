Enfado de los practicantes de esquí de montaña por el nuevo 'forfait' de Valgrande-Pajares

1/12/2017 - 18:32

Los practicantes de esquí de travesía (esquí de montaña) que solían ir a la estación de Valgrande-Pajares están trasladando su enfado ante el nuevo 'forfait' que la estación ha puesto en marcha este año y que les obliga a pagar.

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Según ha confirmado a Europa Press el responsable de Esquí de Montaña de la Federacion de Esquí del Principado de Asturias y vocal de la misma, José Ramón San Pedro, están recibiendo varias quejas y protestas ante lo que consideran una práctica abusiva.

El asunto va a ser tratado precisamente este viernes en una reunión extraordinaria de la Federación de Esquí. El decreto aprobado por el Gobierno asturiano para establecer los precios para la temporada de este año incluye como novedad el 'forfait' de travesía, de tal forma que los practicantes de esta modalidad, que no utilizan los remontes mecánicos del complejo, tendrán que pagar ahora cinco euros por día.

La medida ha indignado a buena parte de los deportistas que no entienden que tengan que hacer frente a ese pago cuando no utilizan los medios mecánicos. San Pedro ha dicho que tampoco entiende la medida y que la legalidad de la misma también podría ser cuestionable, al tratarse de terrenos públicos.

"No sé qué interés puede haber en hacer a Asturias pionera en una especie de impuesto nuevo para el esquí de montaña", ha comentado. Afirma que lleva años esquiando en diferentes estaciones del mundo y nunca ha visto algo parecido.

Pero San Pedro tampoco ve afán recaudatorio en la medida, en base a las conversaciones que ha tenido con los responsables de Valgrande-Pajares. Es más, afirma que le han llegado a decir que con esos cinco euros, la estación no gana nada, dado que tres euros son para el seguro y dos para la tarjeta de plástico.

"Pero la mayoría somos gente federada, que ya tenemos nuestro seguro. ¿Por qué pagar otro? Y la tarjeta de plástico no la necesitamos para nada, se la pueden ahorrar", ha señalado.

Desde la dirección de la estación señalan que el nuevo 'forfait' nace de una necesidad para habilitar espacio para la creciente modalidad del esquí de travesía. Pero San Pedro explica que esa necesidad no existe y no ha habido problemas. En los 18 años que San Pedro lleva esquiando no ha conocido ningún caso de una colisión entre un esquiador de pista y otro de travesía.

Al ser preguntado por las auténticas razones de ese nuevo pago que se impone a los esquiadores de travesía que van a Pajares, San Pedro cree que es atribuible a la "presión" que ejerce en la dirección un grupo de habituales de esa estación, que sí han protestado en alguna ocasión al ver subir a los esquiadores de travesía. "Creo que han puesto ese forfait nuevo presionados por esa gente", ha apuntado.

San Pedro tiene claro que los esquiadores de montaña, que no han protagonizado ningún incidente, que llevan las de perder en cualquier colisión, que ya llevan su propio seguro al estar federados, que van por terreno público y que no utilizan los medios mecánicos de la estación, no deberían pagar esos cinco euros diarios. Teme, sin embargo, por las conversaciones que ha tenido con responsables de la estación, que pueda haber aún medidas más restrictivas para su deporte en el futuro.