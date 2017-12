Los trabajadores de Cosmos presentan alegaciones contra la innovación del PGOU

1/12/2017 - 19:11

Los trabajadores de la factoría de Cementos Comsos en Córdoba han presentado alegaciones a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba, uniéndose así a las federaciones de Industria de FICA UGT-Córdoba y de Servicios y Construcción de CCOO-Córdoba, además de la patronal CECO y a la propia empresa.

CÓRDOBA, 1 (EUROPA PRESS)

A este respecto, el presidente del comité de empresa de Cosmos, Delfín Fernández (UGT), ha opinado que "ha quedado claro que la valorización con residuos no peligrosos como combustible alternativo no es perjudicial para la salud y que hay informes con datos que certifican que, desde que Cosmos está ejerciendo la valorización en Córdoba, las emisiones contaminantes no solo no han aumentado, sino que están por debajo de los valores límites, por lo que el informe de la Gerencia de Urbanismo no refleja la realidad".

Fernández ha señalado que "hay una persecución clara hacia Cosmos, por lo que el diseño de la modificación del PGOU presentado por Urbanismo puede carecer de legalidad", y así lo hacen constar los trabajadores en el documento que han presentado "en la Delegación de Salud y en el Ayuntamiento de Córdoba".

Para el representante de los trabajadores, "otro asunto preocupante es el empleo y los puestos de trabajo que pueden desaparecer si se lleva a cabo la modificación que pretende el señor Pedro García (presidente de la Gerencia de Urbanismo), que va a impedir que la fábrica de Córdoba, cómo así hemos dicho en infinidad de ocasiones, pueda ser competitiva y estará abocada al cierre".

En este sentido, Fernández ha asegurado que "la fábrica no se puede trasladar, ya que económicamente es inviable, y de ser así tendría muchos problemas de logística, al carecer el terreno propuesto de las infraestructuras necesarias para este tipo de industria".

En opinión de los trabajadores de Cosmos, "no es lógico que por contentar a cuatro señores a los que se les prometió una cosa, se ponga en riesgo una industria tan importante, y eso es lo que está haciendo Pedro García, empeñado en sacar adelante un pacto electoral a pesar de que se haya demostrado que se firmó sin pensar las consecuencias que podría traer".

Para concluir, el presidente del comité de empresa ha dicho esperar que "al final impere el sentido común y el PSOE que gobierna en el Ayuntamiento comparta los criterios del que gobierna en la Junta de Andalucía y se acabe esta pesadilla para los trabajadores".