Carrancio responde a Revilla: Si considera que soy un tránsfuga tiene un error de concepto

1/12/2017 - 19:27

Asegura que ha "negociado" los PGC con el Ejecutivo pese a que Revilla haya dicho que "el Gobierno de Cantabria no pacta con tránsfugas"

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria y los grupos parlamentarios que lo sustentan, PRC y PSOE, sí han "negociado" con él sobre los Presupuestos regionales de 2018; ha insistido en que "no es un tránsfuga", y mantiene que si el presidente autonómico, el regionalista Miguel Ángel Revilla, le considera así "tiene un error de concepto".

"Por más que se repita una mentira mil veces sigue siendo mentira", ha afirmado este viernes Carrancio en respuesta a quienes le tildan de tránsfuga por mantener su acta de diputado tras abandonar Ciudadanos.

Así le llama el resto de la oposición e incluso Revilla lo calificó de esta forma el jueves al ser cuestionado por los periodistas acerca de las acusaciones de PP, Podemos y Ciudadanos al Gobierno que preside por apoyarse en un tránsfuga para ir sacando adelante su proyecto de Presupuestos.

Sin embargo, Carrancio insiste en que "no se ha movido de grupo parlamentario" pues sigue en el mixto, al que ya pertenecía también cuando estaba en Ciudadanos (la formación naranja no tenía grupo propio al haber obtenido en las elecciones autonómicas solo dos diputados, número insuficiente para tenerlo).

"Otra cosa es que me haya ido de un partido que tenía la costumbre de ponerme denuncias falsas y otras cuestiones con lo que entederán que no me quedaba otra solucion que irme como nos hemos ido dos tercios del partido en Cantabria", se ha defendido.

El proyecto de Presupuestos superó el pasado martes el debate de enmiendas a la totalidad con el 'no' de Carrancio a las iniciativas de PP, Podemos y Cs que pedían la devolución del documento al Gobierno para que lo elaborase de nuevo.

El diputado del grupo mixto, en una rueda de prensa, ha justificado este 'no' a las enmiendas a la totalidad a las consecuencias que puede tener para Cantabria y para algunos proyectos previstos que no se aprueben los Presupuestos.

De hecho, considera que, por ejemplo, PP y Cs tienen una "estrategia muy clara" de no entrar a negociar los Presupuestos y que éstos fueran devueltos al Gobierno --algo que ya no ocurrirá--, aunque "ello perjudique a la población de Cantabria". "Su prioridad es de orden político", ha dicho en relación a estos dos partidos.

Carrancio ha presentado este viernes sus enmiendas parciales al Presupuesto y ha anunciado que votará en contra del mismo en el debate final del 22 de diciembre si no se aceptan algunas de ellas, como las que minimizan la subida de impuestos prevista por el Gobierno, entre otras.

El diputado del grupo mixto ha explicado que ha mantenido varias reuniones para hablar de estas enmiendas parciales tanto con consejeros del Gobierno --pero no con Revilla, según ha aclarado-- y con los portavoces de PRC y PSOE, en las que sí han negociado. De hecho, ha señalado que respecto a algunas cuestiones había un "principio de acuerdo".

A preguntas de los medios, Carrancio ha explicado que ha seguido reuniéndose con el Gobierno y con los grupos PRC y PSOE sobre el Presupuesto pese a que éstos hayan negado estar pactando e incluso negociando con él por responsabilidad. "Tengo que ser más responsable que todo eso", ha dicho este diputado, que ha añadido que "no ofende quien quiere sino quien puede".